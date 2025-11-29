El PAN prepara un Plan de Acción por México de cara a la próxima elección presidencial

Durante la Asamblea Nacional Extraordinaria, donde se presentaron ante consejeros nacionales las propuestas de reforma a los estatutos, como la apertura a candidaturas ciudadanas, nuevas plataformas digitales de afiliación y elecciones primarias para seleccionar aspirantes, entre otros cambios, Romero sostuvo que el proceso va más allá de una renovación de imagen y pretende acercar al partido a la ciudadanía.

“Nuestro relanzamiento no es cambio cosmético, ni rediseño superficial, ni mucho menos es cambio de valores, causas ni principios, es una redefinición de cómo queremos hablarle a México” afirmó.

🔵¡La esperanza está presente en nuestra #AsambleaNacionalPAN!



Estamos convencidos que defender a México es tarea de todas y todos; no dejaremos de alzar la voz por un mejor país para las familias mexicanas.#PatriaFamiliaYLibertad pic.twitter.com/GoC4aAgDYf — Acción Nacional (@AccionNacional) November 29, 2025

Desde Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de México, Romero detalló que, una vez aprobadas las modificaciones estatutarias, el PAN podrá iniciar en 2026 la conformación de su Proyecto de Nación, basado en tres objetivos centrales:

1) frenar lo que consideran un "intento real de instaurar el autoritarismo en el país";

2) ganar el mayor número de espacios en 2027 y refrendar gobiernos y alcaldías;

3) reconstruir las instituciones que, aseguran, han sido debilitadas por Morena.

Jorge Romero adelantó que el partido elaborará un documento con propuestas específicas en seguridad, economía, salud, programas sociales, medio ambiente, apoyo al campo y educación, entre otros temas.

“Que no nos digan que no lo tenemos. Con estrategia, en 2027 vamos a recuperar los equilibrios en la Cámara de Diputados y en el 2030 vamos a sacar al cártel de Morena de Palacio Nacional”, sentenció.

Jorge Romero dijo que en 2026 también se conformará un ejército de 150,000 personas para que salgan a las calles en todo el país a convencer de su proyecto político, desde las colonias y puerta por puerta.