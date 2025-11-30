Harfuch: la coordinación con la FGR mejorará con Godoy

“Lo que buscamos es eso: fortalecer la coordinación. Teníamos una muy buena coordinación. Ahora, con la reestructuración que la licenciada Ernestina Godoy está comenzando a hacer, pues esperamos todavía una mejor coordinación. Estamos convencidos de que así va a ser”, señaló.

En conferencia para presentar avances sobre la seguridad en Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana insistió en que siempre hubo “muy buena coordinación” con Gertz Manero.

Con la llegada de Godoy Ramos al frente de la FGR también hubo cambios; Héctor Elizalde Mora asumió la dirección de la Agencia de Investigación Criminal en lugar de Felipe de Jesús Gallo.

César Oliveros Aparicio fue nombrado como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para sustituir a Alfredo Higuera Bernal.

García Harfuch comentó que ambas personas ya habían trabajado con la ahora titular de la Fiscalía, por lo que consideró que habrá mejor coordinación.

Godoy Ramos es la encargada de despacho de la FGR, por lo que el Senado comenzó el proceso para elegir al titular definitivo de ese organismo.

Se contempla que este martes, la Cámara alta entregue una lista con el nombre de al menos 10 personas a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien elegirá a tres personas, las cuales serán votadas.

No hay indicios del crimen organizado en Miss Universo

Omar García Harfuch aseguró que no se tiene ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo.

“Ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal con las investigaciones correspondientes”, señaló el secretario, luego de que la FGR emitió una orden de aprehensión contra Raúl Rocha , copropietario del certamen de belleza, por presuntos actos de delincuencia organizada, huachicol y tráfico de armas.

En total, la Fiscalía giró órdenes de aprehensión contra 13 persona, entre ellas Raúl Rocha. Para esta acción, el secretario de Seguridad comentó que participaron tanto la FGR, como la Secretaría de Seguridad y el resto de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad.