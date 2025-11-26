La semana pasada su nombre comenzó a resonar relacionado con el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en ese certamen de belleza, realizado en Filipinas, pues uno de los jueces, de nombre Omar Harfouch, acusó que desde antes ya se sabían los resultados y deslizó que hubo negociaciones por fuera del jurado.

Después de eso, siguieron las revelaciones por presuntos conflictos de interés, pues Rocha Cantú es contratista de Pemex, empresa del Estado de la que es asesor el padre de la ganadora, Bernardo Bosch. Hoy se reveló que además está involucrado en investigaciones por presuntos delitos y que pidió acogerse a un criterio de oportunidad, es decir, para ser testigo colaborador.

Sin embargo esta no es la primera vez que está en medio de la polémica. Su nombre salió a la luz en 2011, pues uno de sus negocios fue incendiado por grupos criminales: el Casino Royale, en donde murieron 52 personas.

Dueño de negocios todo terreno

Además de ser codueño del certamen de belleza, Rocha posee una amplia gama de empresas.

Los inicios de su carrera fueron a los 19 años en la empresa familiar CYMSA, creada en 1986 dedicada al segmento de productos hidráulicos y neumáticos, de la que hoy es presidente y director general.

Con formación de administrador de empresas, Rocha diversificó sus negocios, de modo que su firma principal, Legacy Holding, es un conglomerado que reúne a empresas dedicadas a diversos modelos de negocio.

En el ramo gastronómico posee Euromex Service, dedicada a dar soluciones integrales en mantenimiento y reparación de equipos gastronómicos, además de tener un grupo de 29 restaurantes.

En el sector energético, Rocha Cantú creó la empresa Soluciones Gasíferas del Sur. En el sector de la aviación posee Century Aviato, dedicada a brindar servicios ejecutivos de transportación aérea de primera en vuelos nacionales e internacionales.

A partir de 2021, a propuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces encabezada por Marcelo Ebrard, Rocha fue designado Cónsul Honorario de Guatemala en México para fortalecer los lazos económicos entre estos dos países hermanos y brindar apoyo a los guatemaltecos residentes en México.

También fue nombrado miembro del consejo y Vicepresidente de Relaciones con Organizaciones Empresariales de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y asesor de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

De acuerdo con la información de Legacy Holding, Rocha Cantú dirige también una organización filantrópica: “Niños, Mujeres y Ancianos Protegidos” para dar asistencia económica, médica y social en todo el país.

FGR confirma investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles que Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, es investigado por narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

De acuerdo con la autoridad, el 20 de noviembre de 2024 se abrió la carpeta de investigación 928/2024 por delincuencia organizada vinculada a Rocha, empresario mexicano.

La FGR explicó que en dicha carpeta, hace 10 días, un juez federal libero las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas. Hasta el momento, autoridades han detenido a una funcionaria federal involucrada en los delitos señalados.

Sobre Raúl Rocha, la Fiscalía dijo que se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF) continuar y ahondar en la investigación.

''La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza'', señaló la autoridad.

Raúl Rocha es un empresario mexicano que controla el 50% de la organización de Miss Universo. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro )

De acuerdo con medios nacionales que tuvieron acceso a la carpeta de investigación, al dueño de Miss Universo se le señala por encabezar una red de tráfico de drogas y armas en la frontera entre México y Guatemala.

Las armas provenientes de Guatemala serían para venderlas a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en la mayoría de las entidades mexicanas, y a miembros de La Unión Tepito, uno de los grupos más violentos en la Ciudad de México.

Raúl Rocha entró en la polémica en los últimos días después de que Fátima Bosch, de origen mexicano, ganara el galardón de Miss Universo.

Bernardo Bosch, padre de Fátima e integrante de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue señalado por haber tenido negocios con Rocha, incluido un contrato de la para-estatal. Sin embargo, el propio dueño de Miss Universo desmintió que dicho contrato haya afectado de algún modo para que Fátima Bosch ganara el concurso.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que la investigación en contra del dueño de Miss Universo es un asunto que no se relaciona con la victoria de Fátima Bosch.

“Ahora eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar. Es distinto, ¿no? Pero entonces quieren quitarle mérito”, indicó.

La presidenta añadió que, aunque se esté o no de acuerdo con el certamen de belleza, la mexicana triunfó por sus propios méritos.

“Ahora, otra cosa muy distinta, pues es este tema de esta persona y ahí pues si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía”, destacó.

En otras ocasiones, la presidenta reconoció a Fátima Bosch por levantar la voz cuando fue necesario e incluso la calificó como un ejemplo.

“Ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella. Y es un ejemplo en ese momento, porque es, digamos, lo que tiene que ver con el concurso y siempre”, indicó.