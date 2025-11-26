FGR confirma investigación contra dueño de Miss Universo por narco y huachicol

La FGR explicó que en dicha carpeta, hace 10 días, un juez federal libero las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas. Hasta el momento, autoridades han detenido a una funcionaria federal involucrada en los delitos señalados.

Sobre Raúl Rocha, la Fiscalía dijo que se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF) continuar y ahondar en la investigación.

''La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza'', señaló la autoridad.

Raúl Rocha confirmó en los últimos días que tuvo un contrato con Pemex. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

De acuerdo con medios nacionales que tuvieron acceso a la carpeta de investigación, al dueño de Miss Universo se le señala por encabezar una red de tráfico de drogas y armas en la frontera entre México y Guatemala.

Las armas provenientes de Guatemala serían para venderlas a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en la mayoría de las entidades mexicanas, y a miembros de La Unión Tepito, uno de los grupos más violentos en la Ciudad de México.

Raúl Rocha entró en la polémica en los últimos días después de que Fátima Bosch, de origen mexicano, ganara el galardón de Miss Universo.

Bernardo Bosch, padre de Fátima e integrante de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue señalado por haber tenido negocios con Rocha, incluido un contrato de la para-estatal. Sin embargo, el propio dueño de Miss Universo desmintió que dicho contrato haya afectado de algún modo para que Fátima Bosch ganara el concurso.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que la investigación en contra del dueño de Miss Universo es un asunto que no se relaciona con la victoria de Fátima Bosch.

“Ahora eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar. Es distinto, ¿no? Pero entonces quieren quitarle mérito”, indicó.

La presidenta añadió que, aunque se esté o no de acuerdo con el certamen de belleza, la mexicana triunfó por sus propios méritos.

“Ahora, otra cosa muy distinta, pues es este tema de esta persona y ahí pues si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía”, destacó.

En otras ocasiones, la presidenta reconoció a Fátima Bosch por levantar la voz cuando fue necesario e incluso la calificó como un ejemplo.

“Ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella. Y es un ejemplo en ese momento, porque es, digamos, lo que tiene que ver con el concurso y siempre”, indicó.