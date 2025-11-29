Publicidad

México

México suspende importaciones de productos porcinos de España por peste porcina

Esta medida que afecta transacciones comerciales a gran escala y productos que puedan traer viajeros, busca evitar riesgos y proteger la producción porcina mexicana de posibles enfermedades.
sáb 29 noviembre 2025 10:57 AM
peste porcina
La peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y jabalís. (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

México anunció este viernes la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y sus derivados provenientes de España, luego de que en Cataluña se reportó un brote de peste porcina africana, informaron autoridades.

Esta enfermedad no afecta a seres humanos, pero es altamente contagiosa y mortal para los animales y de no ser controlada causaría grandes afectaciones, según expertos.

"La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) del Gobierno de México informa que los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Catalunya, España, notificación la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana (PPA) en el municipio de Cerdanyola del Vallès, Barcelona", informó la secretaria de Agricultura.

Ante ello, México "decidió suspender la importación de productos de origen porcícola provenientes de España, en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote", informó la dependencia en un comunicado.

Esta medida que afecta transacciones comerciales a gran escala y productos que puedan traer viajeros, busca evitar riesgos y proteger la producción porcina mexicana de posibles enfermedades.

Según cifras del sector, México importa la mitad de la carne de cerdo que consume y Estados Unidos es su mayor distribuidor, con 80% del mercado, seguido de Canadá con 11%.

Aunque en un volumen mucho menor, España es el mayor distribuidor europeo de productos de cerdo en México, donde son muy populares los jamones curados y otras carnes frías, sobre todo con motivo de las fiestas decembrinas.

Con información de AFP.

