México suspende importaciones de productos porcinos de España por peste porcina

"La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) del Gobierno de México informa que los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Catalunya, España, notificación la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana (PPA) en el municipio de Cerdanyola del Vallès, Barcelona", informó la secretaria de Agricultura.

Ante ello, México "decidió suspender la importación de productos de origen porcícola provenientes de España, en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote", informó la dependencia en un comunicado.

Esta medida que afecta transacciones comerciales a gran escala y productos que puedan traer viajeros, busca evitar riesgos y proteger la producción porcina mexicana de posibles enfermedades.