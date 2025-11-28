Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Paso a paso del proceso para designar al próximo titular de la FGR

Tras la renuncia de Gertz Manero, la persona que sea designada como fiscal asumirá el cargo hasta 2034.
vie 28 noviembre 2025 01:06 PM
FGR
Senadores avalaron anoche la renuncia de Alejandro Gertz Manero. (Foto: Cuartoscuro)

El Senado arrancó el proceso para designar formalmente a la persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para sustituir a Alejandro Gertz Manero.

Aunque quedó al frente la exconsejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, la Constitución obliga al Senado a realizar un procedimiento, por lo que ayer mismo una vez que se aprobó la salida del exfiscal, se emitió la convocatoria para su relevo.

Publicidad

El procedimiento está previsto en la Constitución y se estableció en 2014 en el marco de las reformas que crearon la FGR en sustitución de la Procuraduría General de la República (PGR); en ese entonces se puso énfasis en que mediante la participación del Senado y no sólo del Ejecutivo, se garantizaría autonomía.

De acuerdo con las bases aprobadas, el proceso será rápido y podría concluir la próxima semana. Legisladores prevén que se concrete entre el martes 2 y jueves 4 de diciembre.

Te podría interesar:

Cambio en la FGR: sale Gertz Manero y entra Ernestina Godoy
México

Entre tensiones, Gertz sale de la FGR para ser embajador; perfilan a Ernestina Godoy

Básicamente consiste en que el pleno Senado deberá integrar y aprobar, el próximo 2 de diciembre, una lista de al menos diez personas candidatas a ese cargo, la remitirá a la titular del Ejecutivo Federal y ésta decidirá una lista de sólo tres personas, que devolverá a los legisladores.

Esa terna será sometida a votación del pleno senatorial, en votación por cédula y la persona que alcance la mayoría calificada resultará designada y nombrada titular de la Fiscalía, por lo que rendirá la protesta de Ley ante el Pleno del Senado de la República en la misma sesión y por un periodo de nueve años, hasta 2034.

Los escenarios

De acuerdo con el procedimiento constitucional, una vez aceptada la renuncia del titular de la FGR da inicio la etapa de ausencia definitiva. En ella se realiza una segunda votación (o dos, si no se alcanza votación calificada) para elaborar una lista de prospectos. En esa fase son posibles dos escenarios:

1- Dentro de los 20 días posteriores, el Senado podrá remitir al Ejecutivo Federal una lista decidida por votación del pleno, de al menos 10 candidatas y candidatos al cargo. La presidenta contará con un plazo de 10 días para responder con una terna al Senado.

2- El Senado no envía la lista dentro del plazo de 20 días; en ese caso, el Ejecutivo federal designará a un fiscal general provisional o enviará una terna al Senado, libremente.

Ya finalizada esa fase comienza la etapa de comparecencia y designación a partir de la terna enviada por la persona titular de presidencia. En esa etapa se realizará una nueva votación en el Senado.

Si el Ejecutivo federal envía una terna, el Senado dispondrá de 10 días para designar al titular de la FGR en una votación, previa comparecencia de las personas propuestas.

Te podría interesar:

Las polémicas de Gertz Manero en la FGR: desde persecuciones a familiares hasta acusaciones de corrupción
México

Las polémicas de Gertz Manero en la FGR: desde persecuciones a familiares hasta acusaciones de corrupción

Mientras que, en caso de que el Ejecutivo no envíe una terna, el Senado contará también con 10 días para elegir a la persona titular de la FGR a partir de la lista de los 10 candidatos que ya había elaborado previamente y también en ese caso los entrevista antes de someter los nombres a votación por cédula.

Si el Senado no realiza la designación en tiempo, será el Ejecutivo federal quien nombre directamente a la persona titular de la FGR.

Publicidad

Estos son los requisitos para ser titular de la FGR

-Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento.

-No tener alguna condena por delito doloso.

-Tener 35 años cumplidos al momento de la designación.

-Tener una antigüedad mínima de 10 años.

-Contar con una buena reputación.

-Tener título profesional de licenciado en derecho.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud vía el mecanismo electrónico de registro disponible en la página web del Senado a partir de las 13:00 horas de hoy y hasta las 13 :00 horas del día domingo 30 de noviembre de 2025.

Te podría interesar:

¿Quién podría reemplazar a Gertz Manero en la FGR? Los candidatos y los requisitos para ser fiscal
México

¿Quién suena para sustituir a Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR?

Deberán entregar toda su documentación personal, un ensayo y un “escrito firmado conteniendo la descripción de su trayectoria en el servicio público o en el ejercicio de la actividad jurídica”.

El martes 2 de diciembre de 2025, la Junta de Coordinación Política realizará la verificación de los expedientes de las personas que hayan presentado sus candidaturas y seleccionará a diez personas, con lo que se dará paso a la opinión del Ejecutivo.

Publicidad

Tags

Congreso Mexicano Cámara de Senadores Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad