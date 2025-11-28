Juan Ramón de la Fuente solicita licencia como titular de SRE por operación

En sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el canciller retomará su cargo una vez que se recupere.

Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores.



Ha realizado una labor extraordinaria y le… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 28, 2025

La presidenta deseó pronta recuperación al canciller, de quien destacó el trabajo realizado al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación", agregó.

El subsecretario Velasco ha participado de forma importante durante las negociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el reglamento de la propia SRE, la subsecretaria de Relaciones Exteriores es la primera opción para ocupar la posición. En ese caso, debería ser María Teresa Mercado la elegida.

Sin embargo, en el mismo reglamento se destaca que el encargado de la subsecretaria para América del Norte también pude ser elegido.

En octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).