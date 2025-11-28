Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Juan Ramón de la Fuente solicita licencia como titular de SRE por operación

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Roberto Velasco estará al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la ausencia de Juan Ramón de la Fuente.
vie 28 noviembre 2025 11:18 AM
juan-ramon-de-la-fuente-solicita-licencia
Juan Ramón de la Fuente ha estado al frente de SRE desde el inicio del sexenio de Sheinbaum. (Foto: Henry Romero/Reuters)

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pidió licencia temporal para separarse de su cargo por una intervención quirúrgica.

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, asumirá su papel al frente de Relaciones Exteriores mientras De la Fuente se recupera.

Publicidad

En sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el canciller retomará su cargo una vez que se recupere.

La presidenta deseó pronta recuperación al canciller, de quien destacó el trabajo realizado al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación", agregó.

El subsecretario Velasco ha participado de forma importante durante las negociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el reglamento de la propia SRE, la subsecretaria de Relaciones Exteriores es la primera opción para ocupar la posición. En ese caso, debería ser María Teresa Mercado la elegida.

Sin embargo, en el mismo reglamento se destaca que el encargado de la subsecretaria para América del Norte también pude ser elegido.

En octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Publicidad

Velasco Álvarez es maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, en donde fue editor en jefe de Chicago Policy Review y realizó una estadía en la oficina del alcalde de dicha ciudad, de acuerdo con su currículum.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Te puede interesar:

roberto-velasco.jpg
Congreso

Sheinbaum propone a Roberto Velasco al frente de América del Norte en SRE

Ha ocupado cargos en la Secretaría de Economía, en el Gobierno de la Ciudad de México y también en la Asamblea Legislativa del antes Distrito Federal.

Entre diciembre de 2018 y junio de 2020, se desempeñó como director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Publicidad

Tags

Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Salud Hospitales y clínicas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad