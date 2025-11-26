La Constitución, las leyes y los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) establecen que deben realizarse 200 asambleas distritales o 20 estatales, y reunir poco más de 256,000 afiliados para que puedan constituirse como nuevos partidos.

Las tres finalistas

En el camino se han quedado 63 agrupaciones interesadas en ser partido y solo estas tres realizaron las acciones necesarias para avanzar.

Aun así, las tres que siguen enfrentan un panorama complicado, pues necesitan realizar más asambleas legalmente convocadas y con el quórum requerido, verificadas por el INE para garantizar que los ciudadanos acudan y voten los documentos básicos con libertad.

Juan Marcos Dávila Rangel, especialista en derecho electoral y amparo, plantea que las nuevas fuerzas políticas enfrentan cierto desinterés de los electores, pero es un fenómeno generalizado, pues también lo enfrentan los partidos “viejos”. La baja participación ciudadana en las elecciones judiciales de junio pasado ratifica que los ciudadanos no se ven motivados a acudir a las urnas.

“Para las elecciones del Poder Judicial nomás votaron el 13% de la lista nominal de electores, o sea, la votación más baja en México históricamente. Aunque ahí no participaron los partidos políticos refleja que los ciudadanos no se interesan en las urnas ni se ven representados por nadie. Hubo desinterés en la elección judicial y tampoco los partidos logran comunicar bien cuál es la oferta diferente que tienen”, apunta.

Por eso considera que en las elecciones de 2030 es donde sí estará en riesgo la pérdida de registro de algún partido “viejo” y de alguno de los nuevos que consigan el registro en 2026.

“Yo creo que sí están en riesgo algunos partidos por esa división interna que tienen, ya no tienen cohesión y no sé, no creo que en la elección de 2027, pero para la del 2030, ahí es donde sí van a estar en un serio riesgo algunos partidos que conocemos (…) yo veo más en esa tónica al PRI, por ejemplo, si no logra establecer alianzas”, dice.

¿En qué va el registro de Somos México?

De las tres organizaciones, la que apunta a ser un partido opositor es Somos México. Tuvo como origen la llamada ''Marea Rosa'' –cuyos integrantes marcharon a favor del INE y de la candidata Xóchitl Gálvez– y llega al último tramo del proceso con la denuncia de que dirigentes locales o gobernadores morenistas los han bloqueado.

Somos México originalmente se propuso que en septiembre cubriría los requisitos: 256,030 afiliados y 200 asambleas distritales, pues incluso irían por realizar una en cada uno de los 300 distritos del país.

Por ahora han cubierto menos de la mitad de las afiliaciones requeridas, le faltan 144,812 y ha realizado el 90% de las asambleas necesarias.

Emilio Álvarez Icaza, uno de los líderes visibles de la organización, subraya que casi un centenar de asambleas convocadas por Somos México no se han concretado y acusa obstrucción para que se logren.

El exsenador sin partido denuncia que les han puesto trabas que avancen en el proceso de registro como partido, entre ellas que se ejerce presión sobre los ciudadanos, se les condicionan programas sociales para que no participen en la reuniones o "se convoca a asambleas de programas sociales en el mismo día y hora para boicotearles".