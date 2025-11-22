Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Dictan prisión preventiva contra "El Licenciado" y siete escoltas de Manzo

Durante la audiencia de este sábado, la Fiscalía de Michoacán reveló que el asesinato de Manzó pudo haber sido planeado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
sáb 22 noviembre 2025 07:53 PM
Detención Escoltas Carlos Manzo
La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este viernes que, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, fueron detenidos siete integrantes de la escolta del expresidente municipal Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre. (Foto: Juan José Estrada Serafín/ Cuartoscuro)

En un audiencia celebrada este sábado 22 de noviembre, un juez de Control en Michoacán dictó prisión preventiva para Jorge Armando, alias el “El Licenciado” y siete escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre.

La decisión fue tomada luego de que el juez consideró que podrían estar implicados en responsabilidad penal por omisión como parte de su círculo de seguridad.

Publicidad

Durante la audiencia, la Fiscalía de Michoacán reveló que el asesinato de Manzó pudo haber sido planeado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes presuntamente ofrecieron un pago de dos millones de pesos para ejecutar el crimen, y que habría existido una filtración desde el entorno cercano de Manzo que facilitó el atentado.

Lee más:

¿Quién era Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que buscó ayuda para detener al crimen organizado?
Estados

Autoridades detienen a siete escoltas de Carlos Manzo

También se expuso que el día del crimen, uno de los guardaespaldas de Manzo, que era policía municipal, disparó en la nuca del autor material, Víctor Hugo, de 17 años, con la misma arma que éste atacó al edil y aún cuando este ya estaba sometido en el suelo.

Según los testimonios expuestos en sala, un médico intentó auxiliar al sicario tras recibir el disparo, pero los elementos de seguridad locales le impidieron acercarse. Sólo hasta la llegada de la Guardia Nacional se permitió el acceso, cuando el agresor ya había fallecido.

La Fiscalía sostuvo así que Jorge Armando “N” coordinó la logística del atentado y la intervención de al menos tres sicarios.

Publicidad

El presunto autor intelectual siguió la audiencia de manera virtual desde el Cefereso número 1 del Altiplano, donde permanece desde la noche del jueves, tras su detención el pasado martes en una colonia del centro de Morelia, mientras que su defensa estuvo presente en la sala.

Al cierre de la sesión, el juez de control validó la forma en que se llevó a cabo la detención de los ocho imputados y la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que será el próximo miércoles cuando se determine si todos serán vinculados a proceso.

Te puede interesar:

Operativo Seguridad Uruapan
Estados

Jorge Armando "N" y todos los implicados identificados por el asesinato de Carlos Manzo

Por ahora, los siete escoltas continuarán privados de la libertad en el penal estatal de Mil Cumbres, mientras que "El Licenciado" permanecerá en el penal Altiplano.

Este sábado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó además que uno de los ocho escoltas sigue prófugo y aseguró que su gobierno mantiene coordinación permanente con autoridades federales para esclarecer el caso.

Sostuvo que las investigaciones continúan abiertas en todas las líneas y afirmó que la prioridad es garantizar justicia para la familia del alcalde y para la población de Uruapan.

Publicidad

Tags

Michoacán Homicidio

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad