México

Perú confirma que respetará las inmunidades diplomáticas de México, informa SRE

La dependencia informó además que reiteró la petición de salvoconducto para Betssy Chávez, asilada en la embajada mexicana en Lima.
sáb 22 noviembre 2025 01:57 PM
peru mexico
Policías resguardan la embajada de México después de que la Corte Suprema de Perú ordenó la detención y prisión preventiva de cinco meses de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra bajo asilo en la embajada, en Lima, Perú. (Foto: Sebastian Castaneda/REUTERS)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de Perú, por conducto de su Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmó que respetará las inmunidades diplomáticas de México en ese país.

En un comunicado, la cancillería detalló que esta protección incluye la inviolabilidad de los inmuebles de la misión mexicana en Lima , entre ellos la residencia oficial, así como de sus bienes y archivos, en cumplimiento de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y Consulares (1963).

México informó que reiteró además su petición formal de un salvoconducto para la exprimera ministra peruana Betssy Betzabet Chávez Chino, quien permanece en calidad de asilada política dentro de la sede diplomática mexicana en la capital peruana desde hace dos semanas.

exministra-peru-mexico
Internacional

Siguen tensiones bilaterales; Perú ordena capturar a exprimera ministra embajada mexicana

“De conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), México ha reiterado su petición de un salvoconducto en favor de la ciudadana peruana Betssy Betzabet Chávez Chino, quien goza de la calidad de asilada política, a fin de que sea trasladada a nuestro país”, señaló la SRE.

Esta solicitud de salvoconducto busca garantizar la salida segura de Chávez del territorio peruano y su traslado a México, en atención a la protección otorgada por el Estado mexicano a personas reconocidas como asiladas.

Este viernes, sin embargo, un juez peruano ordenó la detención preventiva de Chávez y emitió una orden de captura nacional e internacional en su contra, lo que complica el posible otorgamiento del salvoconducto y aumenta la tensión entre Perú y México.

La crisis diplomática entre ambos países se intensificó luego de que, en noviembre de 2025, México concedió asilo a la exfuncionaria.

El gobierno del presidente José Jerí respondió rompiendo relaciones diplomáticas con México, al considerar la decisión como un acto de injerencia.

Congreso de Perú declara "persona non grata" a Claudia Sheinbaum y el conflicto con México crece
México

México rechaza declaratoria de "persona non grata" a Sheinbaum por parte de Perú

Chávez, quien había sido detenida en junio de 2023 y liberada posteriormente por fallo del Tribunal Constitucional, recibió asilo político de México des inicios de noviembre.

Pese a la ruptura política, la decisión de Perú sobre respetar la inmunidad y la inviolabilidad de las instalaciones mexicanas evitaría medidas coercitivas, como un eventual ingreso por la fuerza a propiedades diplomáticas, acciones que pondrían en riesgo la seguridad del personal y violarían obligaciones internacionales establecidas en la Convención de Viena.

En medio de las tensiones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que retirará la misión diplomática colombiana si Perú llega a agredir la residencia de la embajada de México en Lima.

