Algunas tarjetas de las becas Rita Cetina y Benito Juárez ya no son válidas: ¿cuándo hay reposición por vencimiento?

El funcionario federal detalló que serán sustituidas 744 mil 476 tarjetas en estas condiciones, por lo que a partir del 17 de noviembre de 2025 se inició la reposición de tarjetas para que puedan cobrar sin ningún contratiempo los apoyos económicos.

¿Quiénes realizarán el cambio de tarjeta?

La mayoría de las becas y los apoyos sociales se entregan de forma bimestral a todos los beneficiarios de acuerdo a la letra del primer apellido.

“Hay quienes ya tienen su tarjeta vencida. Y para que puedan cobrar sin ningún contratiempo lo que ya les corresponde, que es su recurso de cada una de las becas, estamos haciendo una sustitución de tarjetas vencidas, serán 744 mil 476 tarjetas, y arrancamos el día de hoy con esta reposición de tarjetas vencidas”, expresó durante su participación en la Mañanera del Pueblo del 17 de noviembre .

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez explica que la reposición de las tarjetas será de forma gradual para beneficiarios de educación media superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro y de la beca Rita Cetina.

Debido a que el Banco del Bienestar será el encargado de determinar las fechas, los horarios y las sedes para la entrega de nuevos plásticos, se recomienda esperar los avisos del cambio de tarjeta por una actual en las escuelas públicas en donde estudian los beneficiarios.

¿Cómo se hará la reposición de la tarjeta?

Otra de las formas es llamar a la Línea del Banco del Bienestar para que les expliquen si es necesario acudir a la sucursal más cercana al domicilio del beneficiario con los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cartilla, etc.). Ya sea del tutor o beneficiario si es mayor de edad.

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Número de teléfono celular.

Llama al 800 900 2000, la línea del Banco del Bienestar en los siguientes casos:

Quieres conocer tu saldo

Necesitas reportar el robo o extravío de tu tarjeta

Deseas saber si tu tarjeta está activa

Quejarte o solicitar una aclaración

Conocer información general

Obtener educación financiera

Tras la reposición de la tarjeta, ubica el Banco del Bienestar más cercano a tu domicilio, puedes consultarlo en el siguiente enlace en donde puedes colocar el estado y municipio o la alcaldía de tu domicilio https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/

También se recomienda bajar la app del banco para revisar el saldo y tener control sobre los movimientos de tu tarjeta.

Además de retirar el dinero de las tarjetas del Banco del Bienestar, también se pueden hacer las siguientes acciones con ella:

Pagar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes, entre otros.

Mantener los recursos en tu cuenta y ahorrarlo.

Recibir depósitos, ya sean provenientes del Banco del Bienestar u otras instituciones financieras.

¿Cómo saber si mi tarjeta Bienestar está vencida?

Saber si tu tarjeta de la beca está vencida es muy fácil. Para revisar, sigue los siguientes pasos:

1. Debes tener tu tarjeta a la mano. Observa la parte delantera, ahí verás el número de 16 dígitos de tu tarjeta.

2. En la parte de abajo dice Valid THRU y al lado cuatro dígitos separados por un guion, estos corresponden a la fecha de vencimiento, empezando por día y luego mes, por ejemplo: 19/11

3. Si la fecha ya es anterior, significa que ya está vencida y necesitas una reposición del plástico.