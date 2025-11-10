¿Habrá pagos de la beca Rita Cetina en noviembre?

¿Hay pagos de la Beca Rita Cetina en noviembre?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recuerda que la dispersión de la Beca Rita Cetina se realizó del 6 al 17 de octubre a estudiantes que ya son beneficiarios y cuentan con la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los estudiantes de primer año de secundaria cuyos padres de familia hicieron el trámite en octubre pasado, son quienes apenas recibirán la tarjeta en la que se depositará el dinero; las fechas aún no las da a conocer; sin embargo, se solicita estar atentos a los canales oficiales para acudir en la sede y fecha establecida para ello. El ingreso a los beneficiarios se realiza después de verificar los datos de la familia solicitante.

"Posteriormente, te volveremos a convocar para entregarte una tarjeta del Banco del Bienestar en la que depositaremos el dinero de tu beca", detalla la CNBB.

Ante ello, no hay un calendario oficial que establezca un depósito en noviembre de 2025 para beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

Aún no arranca la entrega de tarjetas para la dispersión de la Beca Rita Cetina. (Foto: CNBB)

¿De cuánto es el apoyo?

La beca otorga 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La entrega de los recursos se realiza por cinco bimestres, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional, y en el caso de secundaria, la beca se entrega hasta por un máximo de 30 meses por becario o becaria.