México

¿Habrá pagos de la beca Rita Cetina en noviembre?

Los padres de familia y tutores que realizan el trámite correspondiente para acceder a la Beca Rita Cetina; sin embargo, hay una serie de pasos que hay que hacer antes de recibir el pago.
lun 10 noviembre 2025 04:16 PM
La imagen corresponde a una de las asambleas que se llevaron a cabo en las secundarias públicas del país para informar a los padres de familia y tutores sobre la Beca Rita Cetina. (Foto: Facebook Misael Andrade)

La Beca Rita Cetina es uno de los incentivos de apoyo económico que brinda el gobierno federal con el objetivo de apoyar a los estudiantes de educación secundaria para que continúen sus estudios. En septiembre culminó la etapa de registro, por lo que ahora padres de familia, tutores y alumnos desean conocer cuándo es la fecha del primer depósito y existe la duda sobre si llegará en noviembre.

¿Hay pagos de la Beca Rita Cetina en noviembre?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recuerda que la dispersión de la Beca Rita Cetina se realizó del 6 al 17 de octubre a estudiantes que ya son beneficiarios y cuentan con la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los estudiantes de primer año de secundaria cuyos padres de familia hicieron el trámite en octubre pasado, son quienes apenas recibirán la tarjeta en la que se depositará el dinero; las fechas aún no las da a conocer; sin embargo, se solicita estar atentos a los canales oficiales para acudir en la sede y fecha establecida para ello. El ingreso a los beneficiarios se realiza después de verificar los datos de la familia solicitante.

"Posteriormente, te volveremos a convocar para entregarte una tarjeta del Banco del Bienestar en la que depositaremos el dinero de tu beca", detalla la CNBB.

Ante ello, no hay un calendario oficial que establezca un depósito en noviembre de 2025 para beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

entrega-tarjetas-beca-rita-cetina.jpg
Aún no arranca la entrega de tarjetas para la dispersión de la Beca Rita Cetina. (Foto: CNBB)

¿De cuánto es el apoyo?

La beca otorga 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La entrega de los recursos se realiza por cinco bimestres, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional, y en el caso de secundaria, la beca se entrega hasta por un máximo de 30 meses por becario o becaria.

