Detienen en Colima a "El Chalamán", familiar de "El Mencho"

"Es identificado con uno de los principales operadores de un grupo criminal", señaló el gabinete de seguridad en un comunicado.

Como resultado del intercambio de información y labores de inteligencia, elementos federales detectaron la zona de movilidad de "El Chalamán", quien es requerido por autoridades de los Estados Unidos por tráfico y distribución de drogas.

Efectivos de la Secretaría de Marina, en coordinación con militares, guardias nacionales y agentes ministeriales, implementaron vigilancias fijas y recorridos de seguridad en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez.

"Y fue en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez donde los agentes de seguridad identificaron a un sujeto que coincidía con las características de los reportes", agregó el gabinete.

"Tras verificar su identidad se cumplimentó la orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud y asociación delictuosa".

Al detenido se le informaron sus derechos y fue trasladado ante la autoridad correspondiente, para iniciar el proceso de extradición.

"Con estas acciones, las instituciones del gabinete de seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir la paz y detener a personas generadoras de violencia", añadió.