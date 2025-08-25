Publicidad

México

Detienen en Colima a "El Chalamán", familiar de "El Mencho"

José Luis Sánchez Valencia, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuenta con orden de detención con fines de extradición por cargos de narcotráfico.
lun 25 agosto 2025 12:40 PM
José Luis Sánchez Valencia, alias "Chalamán", es requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

José Luis Sánchez Valencia, alias “Chalamán”, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar del líder de esa organización, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fue detenido en Colima.

El gabiente de seguridad informó que el detenido, identificado como operador del CJNG, cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

"Es identificado con uno de los principales operadores de un grupo criminal", señaló el gabinete de seguridad en un comunicado.

Como resultado del intercambio de información y labores de inteligencia, elementos federales detectaron la zona de movilidad de "El Chalamán", quien es requerido por autoridades de los Estados Unidos por tráfico y distribución de drogas.

Efectivos de la Secretaría de Marina, en coordinación con militares, guardias nacionales y agentes ministeriales, implementaron vigilancias fijas y recorridos de seguridad en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez.

"Y fue en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez donde los agentes de seguridad identificaron a un sujeto que coincidía con las características de los reportes", agregó el gabinete.

"Tras verificar su identidad se cumplimentó la orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud y asociación delictuosa".

Al detenido se le informaron sus derechos y fue trasladado ante la autoridad correspondiente, para iniciar el proceso de extradición.

"Con estas acciones, las instituciones del gabinete de seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir la paz y detener a personas generadoras de violencia", añadió.

