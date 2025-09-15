La Llave MX es obligatoria para la beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿cómo crear cuenta?

El gobierno de México ha informado que quienes deseen acceder a las becas Rita Cetina, Benito Juárez o el programa Jóvenes Construyendo el Futuro deberán crear una cuenta Llave MX. Este elemento funcionará como un nuevo método de identificación y facilitará la gestión de distintos trámites.
A continuación, te compartimos todos los detalles sobre esta herramienta digital.
¿Qué es Llave MX?
Llave MX es una solución tecnológica que genera una identidad digital y personal que permitirá a la ciudadanía ingresar a diversos portales de Internet de los tres órdenes de gobierno para realizar en línea trámites, solicitar servicios y registrarse en programas sociales.
Esta herramienta incrementa la seguridad, facilita el acceso a servicios y agiliza la interacción de la ciudadanía con el gobierno.
2. Captura tu CURP y marca la casilla "no soy un robot" para continuar
3. Si la CURP es corrrecta los datos personales se llenarán de manera automática 4. Ingresa tu código postal y selecciona la colonia en donde vives
5. Coloca los datos de contacto (correo electrónico y teléfono celular) y da clic en "siguiente"
6. Crea la contraseña de tu cuenta, lee el aviso de privacidad, marca de nuevo la casilla "no soy un robot"
7. Presiona finalizar y listo tendrás la Llave MX
La Llave MX es necesaria para las becas Rita Cetina y Benito Juárez
Ambos programas abrirán un periodo de registros en septiembre para que nuevos alumnos puedan integrarse, por lo que es importante conocer los documentos y pasos necesarios para solicitar este beneficio.
Estas becas buscan reducir la deserción escolar en el país mediante un apoyo económico dirigido a millones de estudiantes de educación básica que desean continuar su formación académica.
Cada becario recibe un apoyo de 1,900 pesos cada dos meses. En el caso de la beca Rita Cetina, se otorgan 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito.
De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, los alumnos interesados en recibir alguna de estas becas deberán tramitar primero una cuenta Llave MX .