Organizaciones de abogados emprenden defensa de detenidos de Generación Z

En mensaje en su red social X, Meza llamó a familiares y amigos de quienes permanecen detenidos a proporcionar información respecto a si ya cuentan con representación y defensa legal pues su organización ha emprendido la tramitación de amparos para liberar a los aprehendidos.

Dio a conocer que penalistas diversos se han sumado a los esfuerzos para liberar a los jóvenes, de forma gratuita, y por el momento se tiene información de que aún hay algunos que no han recuperado su libertad.

Expuso que tuvo conocimiento de un caso de golpiza propinada a un joven que ni siquiera estaba en la movilización.

“Una cosa es su respuesta en el Zócalo y otra ponerse a perseguir y aterrorizar ciudadanos en las calles para 'limpiar' el primer cuadro. Esta es la descripción de cuando lo detuvieron. Él ni siquiera estaba en la marcha, sino a unas cuadras, y lo golpearon entre 8 policías”, refirió .

En tanto, en comunicado en X el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Albertico Guinto, expresó la postura de la organización en rechazo a la dispersión violenta de manifestantes el pasado sábado y ofreció asesoría jurídica a los detenidos.

“Condenamos toda forma de represión contra jóvenes que ejercen su derecho a manifestarse. La ley debe proteger, no intimidar”, expuso.

Condenaron los actos de violencia y represión de las autoridades gubernamentales contra los y las jóvenes que en ejercido de sus derechos fundamentales marcharon para exigir paz, seguridad y un país libre de miedo.

“Rechazamos cualquier narrativa que pretenda criminalizar a quienes legítimamente exigen un México más seguro. El estado obligado a proteger, no a reprimir”, expuso.

Además expuso su “ solidaridad con los y las jóvenes lesionados, sus familiares y quienes han sido vulnerados en su integridad física y emocional”.