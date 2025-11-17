Publicidad

México

Convocan a nueva marcha de la Generación Z el 20 de noviembre

La nueva marcha de los jóvenes va del Ángel al Zócalo, mientras que el desfile por el aniversario de la Revolución del centro al Campo Marte, por lo que las movilizaciones pueden encontrarse.
lun 17 noviembre 2025 03:05 PM
Generación Z
La Generación Z usa el logo de One Piece, el popular anime de piratas, como símbolo en sus movimientos. (Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS)

Integrantes de la Generación Z convocaron en redes sociales a una nueva movilización al Zócalo capitalino este jueves 20 de noviembre, día en que también se llevará a cambio el tradicional desfile cívico militar por el aniversario de la Revolución Mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó en su conferencia mañanera de este lunes que se analiza si se realiza en el recorrido y hora programadas. El inicio está previsto para las 9:00 horas en el Zócalo para culminar a las 11:00 en Campo Marte.

Con el lema “Mexicanos al grito de guerra”, en la cuenta de X Generación Z México, se llamó a nueva movilización.

“Estados que deseen participar, mismos puntos de inicio y final que el 15 de noviembre”, se convocó, por lo que en la Ciudad de México la nueva manifestación tendría como punto partida el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo.

La nueva convocatoria busca manifestar, como en el caso de la del sábado, la exigencia de seguridad, justicia y libertad.

En la movilización del sábado pasado participaron alrededor de 17,000 personas que marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México para exigir al gobierno federal un cambio en la estrategia de seguridad, castigo a la corrupción y justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

En el Zócalo de la Ciudad de México se registró un enfrentamiento entre manifestantes y elementos de seguridad que dejó más de 120 lesionados y 40 detenidos.

Protest against insecurity and corruption in country, in Mexico City
CDMX

Marcha 15N deja 120 lesionados y 40 detenidos, informa la CDMX

La presidenta Sheinbaum habló sobre esta segunda convocatoria en su conferencia y pidió no caer en la provocación y en la violencia.

“Nuevamente les digo, no hay que caer en la provocación y en la violencia, y todos aquellos que la están promoviendo hacen muy mal al país. Y se hacen mal a sí mismos, entonces no caer en la provocación”, expuso la mandataria.

Ciudad de México

