Convocan a nueva marcha de la Generación Z el 20 de noviembre

Con el lema “Mexicanos al grito de guerra”, en la cuenta de X Generación Z México, se llamó a nueva movilización.

“Estados que deseen participar, mismos puntos de inicio y final que el 15 de noviembre”, se convocó, por lo que en la Ciudad de México la nueva manifestación tendría como punto partida el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo.

📢 GENERACIÓN Z MÉXICO CONVOCA:



La nueva convocatoria busca manifestar, como en el caso de la del sábado, la exigencia de seguridad, justicia y libertad.

En la movilización del sábado pasado participaron alrededor de 17,000 personas que marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México para exigir al gobierno federal un cambio en la estrategia de seguridad, castigo a la corrupción y justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

En el Zócalo de la Ciudad de México se registró un enfrentamiento entre manifestantes y elementos de seguridad que dejó más de 120 lesionados y 40 detenidos.

La presidenta Sheinbaum habló sobre esta segunda convocatoria en su conferencia y pidió no caer en la provocación y en la violencia.

“Nuevamente les digo, no hay que caer en la provocación y en la violencia, y todos aquellos que la están promoviendo hacen muy mal al país. Y se hacen mal a sí mismos, entonces no caer en la provocación”, expuso la mandataria.