Corte: es innecesario recurrir a la violencia para hacer reclamos

La Corte expresó su preocupación por las agresiones a elementos de seguridad, los daños a las instalaciones y los intentos de ingreso violento al edificio.

"Estos hechos desvirtúan el propósito legítimo de cualquier manifestación", indicó.

La institución reafirmó que "resulta innecesario recurrir a la violencia para expresar un reclamo", además de reiterar su compromiso con la ciudadanía y su responsabilidad de garantizar los derechos de todos, "siempre en un marco de responsabilidad y respeto".

Integrantes de organizaciones civiles, ciudadanos, el movimiento One Piece y jóvenes de la llamada “Generación Z” marcharon este sábado del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. La Plaza de la Constitución permaneció resguardada por vallas metálicas durante varias horas, hasta que un grupo de manifestantes retiró parte de la barrera y confrontó directamente a los policías que la custodiaban.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la manifestación de este sábado dejó un saldo de 120 personas lesionadas, entre policías y civiles, así como 40 detenidos y presentados ante el Ministerio Público y el juez cívico por delitos como lesiones, robo y otros ilícitos.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que durante la confrontación entre manifestantes y elementos que resguardaban Palacio Nacional, 100 policías resultaron heridos: 60 fueron atendidos en el lugar y 40 trasladados a hospitales por golpes y quemaduras.