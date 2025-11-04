Rufino H. Leon: "Tribunal de Disciplina Judicial no es amenaza a juzgadores"

“Este tribunal no es una amenaza, es una oportunidad para reafirmar el honor de la toga, para demostrar que la justicia puede y debe ser ejemplar, porque no puede haber justicia verdadera si quienes la imparten no son íntegros”, apuntó.

Rufino H. León consideró que el combate a la corrupción será la base para transitar a un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía para generar mayor confianza hacia el actuar de los juzgadores e impartidores de justicia.

Consideró que el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá la tarea de vigilar que los juzgadores e impartidores de justicia atiendan el reclamo ciudadano de eliminar o corrupción, los privilegios y sesgos en sus labores.

“Hoy con la instalación de esta comisión correspondemos a este llamado. Más allá de sancionar, esta comisión busca restaurar la confianza, dignificar la función judicial y garantizar que la justicia sea realmente igual para todos”, apuntó.