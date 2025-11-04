Rufino H. Leon: "Tribunal de Disciplina Judicial no es amenaza a juzgadores"

El presidente de la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, Rufino H. León Tovar, aseguró que la creación de este órgano no representa una amenaza a juzgadores e impartidores de justicia, sino la oportunidad de transitar a un sistema de justicia más transparente y para recobrar la confianza ciudadana.
Al declarar instalada la comisión de Disciplina Judicial, el magistrado presidente de este órgano colegiado dijo que este será el garante de la ética judicial y el vigilante de la conducta de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de aplicar la ley e impartir justicia.