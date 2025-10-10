Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum pide a Tribunal de Disciplina transparentar evaluación y sanción a jueces

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a los cinco integrantes del nuevo Tribunal hacer públicos los criterios para castigar a juzgadores por irregularidades o posibles actos de corrupción.
vie 10 octubre 2025 10:47 AM
sheinbaum-tribunal-disciplina.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la sanción a jueces no podrá ser subjetiva. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina transparentar los criterios con los que evaluará y sancionará a los juzgadores que incurran en alguna irregularidad o acto de corrupción.

“Es fundamental que este tribunal pueda, si lo puede hacer público sería muy bueno, informar cuáles son los criterios de evaluación de los jueces y cuáles son las sanciones que se aplicarían porque tienen que ser a partir de un reglamento, no puede ser subjetivo”, indicó.

Publicidad

Como parte de la reforma al Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina nació para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal. Es un órgano con independencia técnica y de gestión que tiene como propósito garantizar que jueces y magistrados actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley.

Además, vigilará y sancionará a jueces, magistrados y ministros, y podrá solicitar juicio político e incluso denunciarlos ante el Ministerio Público

Está integrado por Celia Maya García, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar.

Te recomendamos:

Nuevos-integrantes-tribunal-disciplina-morenistas
México

Morenistas -también- tendrán control de nuevo Tribunal de Disciplina

En su conferencia de prensa de este viernes, la presidenta consideró necesario que este Tribunal tenga un esquema público sobre cómo realizará la evaluación de los juzgadores.

“Desde mi muy particular punto de vista este tribunal debería tener, a partir de incluso de las leyes que ya se modificaron y las nuevas leyes, un esquema de cómo evaluar y sancionar a los jueces, quién puede presentar una denuncia”, recalcó.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Poder Judicial de la Federación conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad