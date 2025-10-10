Sheinbaum pide a Tribunal de Disciplina transparentar evaluación y sanción a jueces

Como parte de la reforma al Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina nació para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal. Es un órgano con independencia técnica y de gestión que tiene como propósito garantizar que jueces y magistrados actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley.

Además, vigilará y sancionará a jueces, magistrados y ministros, y podrá solicitar juicio político e incluso denunciarlos ante el Ministerio Público

Está integrado por Celia Maya García, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar.

En su conferencia de prensa de este viernes, la presidenta consideró necesario que este Tribunal tenga un esquema público sobre cómo realizará la evaluación de los juzgadores.

“Desde mi muy particular punto de vista este tribunal debería tener, a partir de incluso de las leyes que ya se modificaron y las nuevas leyes, un esquema de cómo evaluar y sancionar a los jueces, quién puede presentar una denuncia”, recalcó.