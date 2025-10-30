Frank Pérez, el abogado de Zambada que ahora defiende a “Brother Wang”

La confirmación llegó esta semana, cuando se dio a conocer que Pérez fue designado como defensor de Brother Wang ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde el empresario chino enfrenta cargos por tráfico internacional de cocaína y metanfetaminas, además de lavado de millones de dólares.

En septiembre pasado, el litigante decidió dejar el caso del Z-40, luego de que el 29 de agosto el Departamento de Justicia pidió formalmente a la Corte iniciar una investigación sobre sus posibles conflictos de interés.

En ese escrito, los fiscales federales detallaron que Pérez es abogado de varios testigos que pueden declarar en contra de Treviño Morales, quien fue expulsado de México en febrero pasado. Incluso, el propio litigante reconoció posible conflicto de intereses.

En su carta de renuncia, Pérez afirmó que Treviño Morales seguirá contando con defensa adecuada, pues permanece representado por los abogados Michael McCrum y Daniel Goldman. Otro integrante de la defensa, Eduardo Balarezo, abandonó el caso en junio pasado.

Del uniforme policial al traje de defensa

Antes de convertirse en uno de los penalistas más solicitados en casos de narcotráfico internacional, Frank Pérez estuvo del otro lado del sistema. Sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y posteriormente en el Departamento de Policía de Dallas, donde trabajó como detective de narcóticos. Más tarde se desempeñó como fiscal adjunto en el condado de Dallas.

Con esa experiencia acumulada, fundó su despacho “ Law Office Frank A. Pérez P.C .” y comenzó a construir una reputación como especialista en defensa penal internacional.

En su sitio web se define como un “abogado agresivo y con resultados comprobados”, capaz de asumir “casos complejos con implicaciones globales”.