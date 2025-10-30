Frank Pérez, el abogado de Zambada que ahora defiende a “Brother Wang”

Su salto ocurrió cuando asumió la defensa de Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa. Desde el principio, el caso generó controversia: Pérez ya había representado a Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo del capo y testigo protegido del gobierno estadounidense.
La fiscalía advirtió un posible conflicto de interés, pues el hijo podría testificar contra su padre, pero “El Mayo” fue contundente y quería mantener a Pérez como su abogado, incluso si eso implicaba renunciar a una defensa sin conflicto.
En ese proceso, Pérez causó revuelo mediático al asegurar que su cliente no se entregó voluntariamente, sino que fue “secuestrado” por uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán para entregarlo a las autoridades estadounidenses.
Más tarde, tras la declaración de culpabilidad de Zambada en agosto de 2025, el abogado afirmó que su cliente “no va a hablar de nadie”, declaración que desató especulaciones sobre posibles acuerdos con la fiscalía.
“Brother Wang”, el nuevo clientre
Esta semana Pérez volvió al foco mediático al asumir la defensa de Zhi Dong Zhang, “Brother Wang”, narcotraficante chino señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo, quien fue capturado en Cuba.
Según la acusación federal en EU, Wang coordinaba envíos de cocaína desde América Latina hacia puertos del Pacífico y lavaba las ganancias mediante empresas fachada y transacciones con criptomonedas. Fue arrestado en Cuba y extraditado a EU a finales de octubre.
Con la incorporación de Brother Wang a su cartera de clientes –mientras se despide del Z-40 y acompaña el proceso final de “El Mayo”–, Pérez consolida su posición como uno de los abogados más influyentes y controvertidos del narcotráfico global.
Cabe recordar que Zambada se declaró culpable de los cargos federales en la Corte del Distrito Este de Nueva York (Brooklyn) el pasado 25 de agosto de 2025.
El juez Brian Cogan anunció que la sentencia en contra de "El Mayo" Zambada será el 13 de enero de 2026.