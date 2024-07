"El Mayo" Zambada se declara inocente en EU; se queda preso hasta su audiencia

El tribunal ordenó su detención sin derecho a fianza y está previsto que comparezca ante la jueza Anne Berton el próximo miércoles, de acuerdo con los registros. Su abogado no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

Keegan Hamilton, periodista de Los Angeles Times, reportó que el abogado de "El Mayo" Zambada declaró que su defendido se declaró inocente de todos los cargos en el tribunal federal de El Paso.

“No tengo ningún comentario excepto decir que él no se entregó voluntariamente; fue traído contra su voluntad”, aseguró.

#Breaking : El Mayo's lawyer says he just entered a not guilty plea to all charges in El Paso federal court.

Attorney Frank Perez: “I have no comment except to state that he did not surrender voluntarily; he was brought against his will.”

Updated story coming soon @latimes …

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 26, 2024