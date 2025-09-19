MC solicita desafuero de diputada de Morena por presuntos nexos con "La Mayiza"

A la par, y derivado de los señalamientos del Departamento del Tesoro, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de la diputada.

Por eso, el vicecoordinador de MC en la Cámara de Diputados, Juan Ignacio Zavala, formalizó este viernes ante la secretaria general de la Cámara de Diputados la solicitud de juicio de procedencia contra la exalcaldesa.

“El fuero es usado para entorpecer y obstruir las investigaciones, y en este caso lo único que estamos solicitando, sin pronunciarnos sobre su presunción de inocencia, es que le sea retirado el fuero, para que se proceda con las investigaciones conducentes”, declaró el emecista.

Presentamos demanda de juicio político a la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y quien es acusada de haber favorecido y operado para el cártel de “Los Mayitos” mientras era alcaldesa de Playa de Rosarito.



El fuero no puede ser el pretexto para… pic.twitter.com/gZM5fYGWy2 — Juan Zavala G. (@JZavalaGt) September 19, 2025

Zavala expuso que, con este mecanismo, se evitaría lo que ocurrió con el diputado, también de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien conserva el fuero y contra quien no han avanzado las indagatorias sobre su presunta participación en un abuso sexual.

“Estamos solicitando a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la subsecretaria respectiva que emita las pruebas necesarias para que se pueda proceder, y para que la investigación en contra de esta diputada federal pueda continuar sin el fuero, (pues) como vimos en el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco el fuero es usado para entorpecer y obstruir las investigaciones”, señaló Zavala.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el presunto operador de "Los Mayos", Candelario Arcega Aguirre, cercano a Brown Figueredo, fue el enlace que permitió a la delincuencia organizada "controlar" el ayuntamiento y poner a aliados de los criminales en altos cargos municipales.

Aunque la UIF reportó del bloqueo de las cuentas de la diputada de Morena, este viernes en su conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se presenten pruebas de las acusaciones en contra de su compañera de partido.