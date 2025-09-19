Publicidad

Congreso

MC solicita desafuero de diputada de Morena por presuntos nexos con "La Mayiza"

El partido naranja formalizó su petición de juicio político para evitar que, debido al fuero, se frenen indagatorias en contra de la presidenta municipal de Rosarito, Baja California.
vie 19 septiembre 2025 07:12 PM
La morenista Hilda Araceli Brown es señalada por el Departamento de Estado de EU de colaborador con el Cártel de Sinaloa.

La bancada de diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) presentó una demanda de juicio político en contra de la legisladora de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, para que ya sin fuero pueda ser investigada por sus presuntos nexos criminales.

Este jueves, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro sancionó a la ex presidenta municipal de Playas de Rosarito, Baja California, a quien acusa de colaborar con "Los Mayos" o "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa.

A la par, y derivado de los señalamientos del Departamento del Tesoro, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de la diputada.

Por eso, el vicecoordinador de MC en la Cámara de Diputados, Juan Ignacio Zavala, formalizó este viernes ante la secretaria general de la Cámara de Diputados la solicitud de juicio de procedencia contra la exalcaldesa.

“El fuero es usado para entorpecer y obstruir las investigaciones, y en este caso lo único que estamos solicitando, sin pronunciarnos sobre su presunción de inocencia, es que le sea retirado el fuero, para que se proceda con las investigaciones conducentes”, declaró el emecista.

Zavala expuso que, con este mecanismo, se evitaría lo que ocurrió con el diputado, también de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien conserva el fuero y contra quien no han avanzado las indagatorias sobre su presunta participación en un abuso sexual.

“Estamos solicitando a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la subsecretaria respectiva que emita las pruebas necesarias para que se pueda proceder, y para que la investigación en contra de esta diputada federal pueda continuar sin el fuero, (pues) como vimos en el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco el fuero es usado para entorpecer y obstruir las investigaciones”, señaló Zavala.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el presunto operador de "Los Mayos", Candelario Arcega Aguirre, cercano a Brown Figueredo, fue el enlace que permitió a la delincuencia organizada "controlar" el ayuntamiento y poner a aliados de los criminales en altos cargos municipales.

Aunque la UIF reportó del bloqueo de las cuentas de la diputada de Morena, este viernes en su conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se presenten pruebas de las acusaciones en contra de su compañera de partido.

México

EU sanciona a "Los Mayos" y liga a diputada de Morena con facción

