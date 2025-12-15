Las fracturas entre Morena y el Verde continúan

González Silva ya manifestó en diversas ocasiones su intención de ser candidata a la gubernatura en las próximas elecciones; incluso, hace recorridos por el estado regalando tinacos con su nombre.

El Verde, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano y dos legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) votaron a favor; mientras que Morena y dos del PAN estuvieron en contra de esta modificación. Los cambios fueron aprobados en fast-track, por lo que no hubo discusión.

No es la única ocasión en que las aspiraciones de la también senadora trajo fracturas en la alianza entre Morena y el PVEM, pues ese partido fue quien impulsó una modificación a la reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la prohibición de nepotismo en las candidaturas.

En febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una reforma para prohibir la reelección y el nepotismo en los cargos de elección popular; esta última entraría en vigor en 2027, por lo que los familiares hasta en cuatro grado, así como las parejas de quienes hoy ocupan un cargo público, no pueden contender por el mismo cargo.

Con la reforma, Ruth González Silva no hubiera podido buscar la candidatura a gobernadora en San Luis Potosí, ya que es esposa del actual mandatario estatal. Sin embargo, el coordinador del Verde en el Senado, Manuel Velasco, presionó a Morena para que esta prohibición entrara en vigor hasta 2030 y con ello permitirle a la también senadora buscar la gubernatura del estado en 2027.

A ello se agrega que Morena avaló en mayo pasado un acuerdo para que también se prohibiera el nepotismo en las candidaturas de 2027; es decir, adelantaron el impedimento.

Además, en los documentos se rechaza que sus militantes se postulen por un partido político aliado distinto a Morena, como el PT o el PVEM, ya sea a nivel nacional o local, bajo cualquier figura de coalición o candidatura común, para eludir la prohibición.

Los mismos militantes del Verde expresaron que esta negativa de postular a familiares de servidores públicos que busquen el mismo cargo es de Morena y no de su partido. El 24 de septiembre de 2025, la senadora Ruth González Silva adelantó que el PVEM podría contender sin alianza política por la gubernatura en 2027.

Ello, porque ir en alianza implicaría que ella no fuera la candidata para la gubernatura de San Luis Potosí.

"En Morena está en sus estatutos el candado antinepotismo; en el Partido Verde no. Es respetable la opinión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pero la gente decidirá en un par de años", dijo González Silva.

Ante este cambio en el Congreso de San Luis Potosí, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que se debe revisar si es constitucional la reforma aprobada este fin de semana.

“Hay que ver si eso está dentro de la Constitución, eso en primer lugar, porque es distinto decir, a ver, postula la mitad hombres y la mitad mujeres y ya que la gente decida, a decir obligatoriamente: tiene que ser mujer en el próximo periodo. Eso es lo que hay que ver si está dentro o no de la Constitución”, comentó.

Adelanta campaña

Aunque aún falta menos de dos años para las elecciones intermedias donde se elegirá a 17 gobernadores, entre ellos el de San Luis Potosí, Ruth González Silva ya recorre su estado para promocionar su imagen, como lo hacen varios políticos .

La verde-ecologista camina su estado regalando mochilas y tinacos, objetos que llevan su nombre o sus iniciales “RG”. En algunas ocasiones participa en eventos oficiales de su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo.