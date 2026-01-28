Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Víctimas de Tren Interoceánico acusan que FGR les niega carpeta de investigación

Autoridades federales acusaron esta semana a las personas que operaban el convoy descarrilado por viajar a exceso de velocidad.
mié 28 enero 2026 08:27 PM
Detienen al operador del Tren Interoceánico accidentado por ir a exceso de velocidad
El Tren se descarriló a finales de 2025 en Oaxaca. (Foto: Cuartoscuro)

Algunas de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico aseguraron hoy que autoridades federales les han negado el acceso a la carpeta de investigación.

"Ante la falta de información oficial, se solicitaron formalmente avances de la investigación, sin que a la fecha exista respuesta. Por ello, el 27 de enero se promovió audiencia de control por omisión, conforme al artículo 258 del (Código Nacional de Procedimientos Penales) CNPP, y se reiteró la solicitud de acceso a la carpeta de investigación", señalaron en un comunicado.

"Asimismo, pese a conocer por medios de comunicación la posible celebración de una audiencia inicial, las víctimas no han sido notificadas, por lo que se solicitó información oficial al Centro de Justicia Penal Federal", agregaron.

Las víctimas han pedido que se castigue a funcionarios que tenían a su cargo la supervisión de las obras del Tren Interoceánico, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló a las personas que operaban el convoy accidentado por viajar a exceso de velocidad.

Publicidad

Detienen dos implicados

Autoridades detuvieron a Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores del Tren Interoceánico, por su presunta implicación en el descarrilamiento que dejó 14 muertos en Oaxaca.

Mendoza Cerón fue aprehendido en Coatzacoalcos, Veracruz, durante la mañana del martes 27 de enero, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Al hombre se le acusa por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Es el segundo detenido por el caso.

La Fiscalía General de la República (FGR) busca a otro implicado más en el descarrilamiento.

Publicidad

La FGR aprehendió ayer también a Felipe de Jesús Díaz Gómez, operador ferroviario, por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento.

Elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron la orden de captura contra Díaz Gómez en Palenque, Chiapas. A Díaz Gómez también se le acusa por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

De acuerdo con la FGR, Felipe de Jesús, conductor del tren, y Emilio Erasmo Canteros Méndez, maquinista del tren, no contaban con las licencias federales ferroviarias vigentes cuando ocurrió el descarrilamiento. Canteros es quien no ha sido detenido.

"Siniestro que fue provocado por el actuar de Emilio Erasmo Canteros Méndez como maquinista, Felipe de Jesús Díaz Gómez como conductor y Ricardo Mendoza Cerón, a bordo de la locomotora FIT3027, ello en razón de que Emilio Erasmo Canteros Méndez, excedió el límite de velocidad permitido de 50 kilómetros por hora", dice la orden de aprehensión.

"Respecto de Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, no accionaron la válvula de freno de emergencia para detener el tren, debido al exceso de velocidad con el que Emilio Erasmo lo condució (sic), además de que el maquinista y conductor no contaban con licencia federal ferroviaria vigente, que los facultan para ejercer las funciones 'propias de su cargo'", añade.

Descarrilamineto Tren Interoceánico
presidencia

Reparación a pasajeros del Tren Interoceánico comenzará el lunes; montos serán según afectación

Exceso de velocidad

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que en el momento en que ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico, la locomotora viajaba a exceso de velocidad. En el punto que ocurrió el accidente se tenía autorizada una velocidad de 50 kilómetros por hora, pero viajaba a 65 kilómetros por hora.

Al presentar un dictamen de lo ocurrido el pasado 28 de diciembre con el Tren Interoceánico, la fiscal explicó que el tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas rectas cuando la máxima era de 70 kilómetros por hora.

En su primer mensaje como fiscal general de la República, Ernestina Godoy presentó las primeras conclusiones del accidente del Tren Interoceánico, en el que murieron 14 personas.

Apuntó que no se encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria, además no ese encontraron elementos de falla en la operación del tren.

“No se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren según lo establecido en la normatividad correspondiente. Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico”, afirmó.

Además, confirmó que los frenos del tren servían, pues se identificó que en algunos momentos frenó totalmente.

Publicidad

Tags

Tren Transístmico Tren Accidentes Catástrofes y accidentes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad