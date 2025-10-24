Zhi Dong Zhang: quién es el narcotraficante chino que tiene nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación

¿Quién es Zhi Dong Zhang?

Zhi Dong Zhang es un ciudadado de origen chino que es considerado una pieza clave en el tráfico internacional de fentanilo.

El presunto delicuente había sido detenido en la CDMX en octubre de 2024, pero el 11 de julio pasado escapó de su arresto domiciliario.

De 37 años, este personaje es conocido por una veintena de apodos que van desde "El Chino" hasta "Gong Sun" pasando por "HeHe", "Haha" e inclusive "Nelson Mandela" o "Mr T".

Según reportes de prensa, tendría nexos con carteles de la droga como el Jalisco Nueva Generación, designado como organización terrorista por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Tras ser capturado por primera vez, la Fiscalía General mexicana informó que Zhi es requerido por cortes de los estados de Nueva York y Georgia acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero.

¿Deportado sin escalas?

Autoridades mexicanas deportaron a Estados Unidos a Zhi Dong porque tenía una orden federal de arresto por tráfico de drogas y lavado de dinero en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Se le acusa de exportar, transportar y distribuir diversos tipos de droga, incluido el mortal fentanilo, en alianza con poderosos cárteles mexicanos.

"El día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos", publicó en su cuenta de X el secretario de Seguridad de México, Omar García.

En el mensaje, acompañado de una fotografía, se observaba al detenido de frente, esposado, a un costado de una aeronave y con tres personas que lo mantenían en custodia.

Resultado de labores de investigación, cooperación internacional y coordinación, el 30 de octubre de 2024 autoridades mexicanas del @GabSeguridadMX detuvieron en la Ciudad de México a Zhi Dong “N”, identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero… pic.twitter.com/0J3ieN3uE3 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 24, 2025

