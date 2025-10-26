Publicidad

México

Lo que se sabe de "El niño sicario", menor vinculado a proceso por delitos contra la salud

Al momento de su detención, el menor traía una mochila en la que presuntamente guardaba dosis de marihuana y mentafetamina, además de una submetralladora.
dom 26 octubre 2025 07:50 PM
niño-sicario.jpg
El juez le impuso además prisión preventiva, por lo que deberá permanecer detenido en el Tutelar para Menores. (Especial)

Autoridades de seguridad detuvieron por narcotráfico a Derek Jair “N”, un menor de 15 años. El menor es investigado en Tabasco por presuntos delitos en contra de la salud en grado de suministro.

El juez le impuso además prisión preventiva, por lo que deberá permanecer detenido en el Tutelar para Menores.

¿Qué se sabe del menor?

El pasado 12 de octubre, elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, unidad de élite creada en Tabasco, detuvieron a dos personas que intentaban incendiar un domicilio en Centro, Villahermosa. Esto ocurrió cuando los uniformados realizaban un recorrido por la zona conocida como la Isla.

Las dos personas arrestadas fueron Asunción “N”, de 37 años y apodado "El Chucho", y Dereck Jair, de 14 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

También decomisaron una mochila, que traía el menor y contenía dosis de marihuana y mentafetamina en cristal, una submetralladora tipo UZI de marca Intratec con calibre nueve milímetros y un cargador con 23 cartuchos, así como cartulinas con frases amenazantes y un celular en el que se guardaban videos de presuntas víctimas de secuestro.

Tras la detención, un juez de Tabasco lo vinculó a proceso al considerar que hay elementos para imputarle al menos, de manera inicial, delitos en contra de la salud en su modalidad de narcotráfico en grado de suministro.

Además, ordenó que el menor permanezca bajo custodia del Centro de Internamiento para Adolescentes y se estableció 20 días para que se realicen las investigaciones complementarias, por lo que contempla que el miércoles 5 de noviembre se realice la próxima audiencia de Dereck Jair “N”.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Efraín Reséndez Bocanegra, comentó que el menor será juzgado como adolescente y enfatizó que casos como este manifiestan el daño social acumulado.

“Se ha tratado conforme a derecho, respetando sus derechos humanos. La investigación la llevará la Fiscalía (de estado), pero las penas y la manera de purgarlas son diferentes tratándose de un menor”, declaró el magistrado.

El menor puede enfrentar más cargos, ya que se presume las autoridades tienen otras líneas de investigación.

