Exhiben a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión de diputados: “¡Ponga atención!”

El incidente quedó registrado en video cuando el exfutbolista se conectó para pasar lista, pero en el fondo se escuchaban varias voces y lo que parecían ser golpes de raqueta, mientras él se oía ligeramente agitado.

El también exgobernador de Morelos solo dijo su nombre, pensando que estaban pasando asistencia, cuando en realidad debía emitir su voto sobre el tema que se discutía. Al parecer, no entendió o no escuchó que se requería de su participación, por lo que no respondió.

Compañeros se burlan de Blanco

Sus compañeros diputados señalaron que el morenista no estaba prestando atención a la sesión, al jugar en pleno horario laboral mientras se debatía un tema de relevancia nacional como el del agua.

“Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando, ponga atención Cuauhtémoc, anda jugando pádel, hasta acá se escuchan los raquetazos”, señaló en tono de burla el priista Mario Zamora.

Posteriormente, se escuchó a una diputada decir: “anda acosando mujeres”, en referencia a las acusaciones que Blanco ha enfrentado en el pasado por violencia contra mujeres y presunta violación en contra de su media hermana mientras gobernaba Morelos.

Si bien el artículo 311 del Reglamento de la Cámara de Diputados permite a los legisladores atender las sesiones a distancia, como lo hacían Blanco y otros legisladores en la reunión, las críticas se centraron en su falta de atención e interés en el tema.

🗳📌 CACHAN A CUAUHTÉMOC BLANCO JUGANDO PÁDEL 🎾 DURANTE SESIÓN DE TRABAJO



Pues sí, el diputado Cuauhtémoc Blanco (Morena), volvió a dar nota... pero no por su trabajo legislativo.



En la sesión remota de la Comisión de Presupuesto se discutía la opinión sobre la Ley de Aguas… pic.twitter.com/Hz6mEDWOOQ — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 20, 2025

¿Quién es Cuauhtémoc Blanco?

Cuauhtémoc Blanco Bravo fue futbolista profesional de 1992 a 2016, destacando como leyenda del Club América, jugador clave de la Selección Mexicana y con experiencia internacional en España.

En 2015, Blanco contendió y ganó la presidencia municipal de Cuernavaca; su popularidad como futbolista lo impulsó a gobernar Morelos de 2018 a 2024, periodo en el que enfrentó críticas por su desempeño como funcionario.

En 2024 obtuvo un lugar como diputado plurinominal de Morena. En 2025 enfrentó y libró un proceso de desafuero tras acusaciones de presunta violación por parte de su media hermana, caso que finalmente no llegó a juicio.

Según su perfil en el Sistema de Información Legislativa (SIL), Blanco Bravo solo cuenta con estudios concluidos de secundaria.