Diputada acusa a PAN protestar contra Cuauhtémoc Blanco para golpear a Morena

Mujeres se manifestaron este sábado para demandar que Blanco, legislador federal por Morena acusado de intento de violación en contra de su media hermana, enfrente la justicia, luego de que la mayoría de la Cámara de Diputados votara en contra de quitarle el fuero al ex futbolista convertido en político.

Vadillo señaló a las políticas de ser incongruentes pues su partido se opone a derechos de las mujeres como la interrupción legal del embarazo y cuestionó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por convocar y asistir a la manifestación.

“Estaba marchando en horario laboral. No tenemos ningún problema con que salga a expresarse pero la verdad es que hay muchísimas problemáticas en la Cuauhtémoc que tenemos que atender, un problema de seguridad por ejemplo, de baches”, dijo la diputada local, aunque la seguridad es una facultad cuya responsabilidad recae en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno central, no en las alcaldías.

Vadillo mostró ante medios de comunicación un video donde algunas manifestantes gritan “¡es espacio ciudadano!” mientras Rojo de la Vega habla con un altavoz.

“No alzaron la voz contra el Poder Judicial, no alzan la voz contra las fiscalías, no alzaron la voz cuando Uriel Carmona (ex fiscal de Morelos) encubrió el feminicidio de Ariadna (López), no alzan la voz cuando Uriel Carmona utiliza políticamente esta carpeta (contra Cuauhtémoc Blanco), nada más alzan la voz cuando les conviene políticamente.

“La politiquería no tiene cabida en el movimiento feminista”, sostuvo Vadillo.