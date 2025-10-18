Publicidad

México

Líderes y militantes del PAN se reúnen en CDMX para su relanzamiento partidista

Centenares de militantes arribaron al Monumento a la Revolución, donde ondearon banderas blanquiazules y corearon porras dirigidas a sus liderazgos partidistas.
sáb 18 octubre 2025 11:53 AM
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este sábado su nueva imagen y logotipo. (Foto: David Santiago)

Liderazgos, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) de todo el país se reunieron este sábado 18 de octubre en la Ciudad de México para anunciar el relanzamiento de su proyecto político, con miras a las elecciones intermedias de 2027 y la sucesión presidencial de 2030.

El Frontón México, ubicado a un costado del Monumento a la Revolución, fue el escenario donde gobernadores, diputados, senadores, alcaldes e invitados especiales escucharon la propuesta del presidente nacional del PAN, Jorge Romero, sobre la nueva narrativa y estrategia de comunicación con los votantes.

Desde las 9:00 horas, centenares de militantes arribaron al Monumento a la Revolución, donde ondearon banderas blanquiazules y corearon porras dirigidas a sus liderazgos partidistas.

La diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que el evento de este sábado tiene una doble carga simbólica, ya que el Frontón México fue el lugar donde se sentaron las bases del blanquiazul y, ahora, marca una nueva etapa para el partido de oposición.

“Hoy venimos a decirle a México que somos el partido de la familia, un partido que defiende a la patria, que te va a defender a ti”, aseguró en entrevista.

Por su parte, la diputada federal Margarita Zavala expresó su satisfacción por la decisión de la dirigencia nacional de relanzar y redefinir al partido.

“Me da mucho gusto que hayan decidido reencontrarse con México”, apuntó.

Los de casa

Entre los invitados especiales al evento de relanzamiento del PAN estuvieron los expresidentes del partido Germán Martínez, Luis Felipe Bravo Mena, Damián Zepeda y Marko Cortés.

También asistieron las gobernadoras de Chihuahua, María Eugenia Campos; de Aguascalientes, Teresa Jiménez; de Guanajuato, Libia Denisse García, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

Asimismo, acudieron la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez y el excandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada.

