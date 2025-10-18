Líderes y militantes del PAN se reúnen en CDMX para su relanzamiento partidista

Desde las 9:00 horas, centenares de militantes arribaron al Monumento a la Revolución, donde ondearon banderas blanquiazules y corearon porras dirigidas a sus liderazgos partidistas.

La diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que el evento de este sábado tiene una doble carga simbólica, ya que el Frontón México fue el lugar donde se sentaron las bases del blanquiazul y, ahora, marca una nueva etapa para el partido de oposición.

“Hoy venimos a decirle a México que somos el partido de la familia, un partido que defiende a la patria, que te va a defender a ti”, aseguró en entrevista.

Por su parte, la diputada federal Margarita Zavala expresó su satisfacción por la decisión de la dirigencia nacional de relanzar y redefinir al partido.

“Me da mucho gusto que hayan decidido reencontrarse con México”, apuntó.