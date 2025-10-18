Líderes y militantes del PAN se reúnen en CDMX para su relanzamiento partidista

Liderazgos, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) de todo el país se reunieron este sábado 18 de octubre en la Ciudad de México para anunciar el relanzamiento de su proyecto político, con miras a las elecciones intermedias de 2027 y la sucesión presidencial de 2030.
El Frontón México, ubicado a un costado del Monumento a la Revolución, fue el escenario donde gobernadores, diputados, senadores, alcaldes e invitados especiales escucharon la propuesta del presidente nacional del PAN, Jorge Romero, sobre la nueva narrativa y estrategia de comunicación con los votantes.