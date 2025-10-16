Oposición acusa a morenistas de ''pactar'' con refresqueras

“Están asaltando a las familias con nuevos impuestos que niegan”, sentenció.
Decir que se grava a las empresas es “porque no saben qué es el IEPS o es porque no saben qué impuestos se les cobran a las empresas. Pero la carga fiscal que están metiendo a todos los productos ni uno solo es para ni una sola empresa, es para la gente”, les aclaró.
“Dicen que le están poniendo impuestos a la Coca Cola y que nosotros los defendemos. No hay nada más mentiroso, no hay nada más falso que eso”, dijo el yucateco.
“Lo que hicieron fue hacer como que le iban a poner más impuestos, reunirse con los cabilderos de empresas, ponerlo en teoría a la mitad y decir que son los salvadores de la patria, pues es que esa mitad no es una reducción, el 100% es un nuevo impuesto”, dijo de la imposición de 1.5 pesos por litro a bebidas con edulcorantes.
Ese producto no está gravado con IEPS en la actualidad y no se contemplaba en la propuesta de Ley del IEPS enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a los diputados.
Monreal, los empresarios y los funcionarios de Salud federal dijeron que con esos precios diferenciados, más alto para bebidas con azúcar y menos para los que no tienen contenido calórico, se busca alentar el consumo de los más saludables.
También el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, criticó que se acuse a su bancada de negociar con el empresariado, pues “el gobierno ha protegido a los grandes oligarcas de este país. O sea, los hombres más ricos de México se volvieron mucho más ricos''.
“Esa es la verdad, porque así funcionan este tipo de partidos. Castigan a las clases medias, a los empresarios que están creciendo y se arreglan con los de mero arriba”.
En respuesta a las críticas, sobre todo del panista Lixa, el coordinador Ricardo Monreal defendió sus reuniones con el empresariado e incluso pidió más.
“¿Qué de raro hay en esto? ¿Por qué se molestan? ¿Por qué se sienten quienes nos expresan repudio por ese tipo de acuerdos? Yo sí creo en que Morena debe de acercarse más con grupos económicos empresariales”.
Recordó que él siempre ha sido promotor del diálogo y la negociación “nosotros, debo de advertirlo y aceptarlo, en apariencia la cuarta transformación se ha alejado de los grupos económicos del país”.
Ahora, sostuvo, “queremos recomponer nuestra relación con el sector económico del país”.