Oposición acusa a morenistas de ''pactar'' con refresqueras

Acusan al imperialismo, acuerdan con IP

Incluso un sector de diputados de Morena festejó haber afectado con ello a los productores de “las aguas negras del imperio”, como le llamó el morenista Armando Fernández Samaniego.

Él y su compañera Andrea Navarro argumentaron que los impuestos serán pagados por las empresas, y eso tiene molestos a Acción Nacional (PAN) y al Revolucionario Institucional (PRI).

“Oposición hipócrita que desde el martes que iniciamos las discusiones está hecha coraje, porque les estamos dando en el traste a los negocios de sus familiares, de sus amigos y de sus colaboradores, empresarios a los que ellos representan”, aseguró Navarro.

Esto que se discute, aseguró Fernández, “toca intereses muy profundos y a trasnacionales de mucho dinero, que han venido a cabildear con todos los diputados, sobre todo con los suyos que son los que están del lado derecho”.

“Acá es dónde nos tenemos que preguntar: ¿de qué lado estamos? Estamos del lado del pueblo de México, de la salud del pueblo de México o estamos del lado de la empresa que produce las aguas negras del imperio”.

Y contra Movimiento Ciudadano (MC) y su diputado Gustavo de Hoyos, ex líder empresarial, acusó: “obviamente está del lado de las empresas, no está del lado del pueblo de México”.

Sin embargo el coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa, les recordó que quien se reunió no con cabilderos sino con los empresarios mismos Coca-Cola, Pepsi y otros, fue el coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal Ávila, quien junto con funcionarios de Salud anunció esta mañana el acuerdo.

El panista tuvo que explicar a Morena quién pagará el impuesto: los consumidores. Y, también, que quien negoció sus tasas no fue el blanquiazul, sino Morena.