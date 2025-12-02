¿Por qué México amplió la emergencia sanitaria contra el gusano barrenador y cuáles son los riesgos?

La medida ocurre luego de que la plaga avanzara desde la frontera sur y se confirmara su presencia en regiones del centro del país, lo que eleva el riesgo de que alcance zonas ganaderas libres en el norte. Ante esa posibilidad, Agricultura determinó extender las acciones de emergencia a las ocho regiones zoosanitarias previstas en el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, y no solo a las regiones 6 y 7, como ocurría hasta ahora.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa?

El GBG, ocasionado por la mosca Cochliomyia hominivorax, es una plaga exótica altamente invasiva que afecta a animales de sangre caliente. La mosca deposita sus huevos en heridas abiertas; las larvas se alimentan de tejido vivo, lo que genera lesiones graves —en especial en crías recién nacidas— y puede causar la muerte si no se atiende a tiempo.

La miasis por GBG está en la lista de enfermedades de notificación obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal y forma parte del grupo de plagas que requieren reporte inmediato en México.

La plaga, originada por la mosca Cochliomyia hominivorax, infecta heridas y puede causar daños graves o la muerte. (Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades)

¿Por qué se activó la emergencia contra el gusano barrenador?

De acuerdo con el Acuerdo, el país enfrenta:

-Evidencia científica de entrada y diseminación del GBG.

-Incremento en la movilidad de animales y personas, lo que facilita la propagación.

-Apertura comercial que aumenta el riesgo sanitario.

La autoridad reconoce que la plaga amenaza el bienestar animal, la industria ganadera y podría tener impactos en salud pública.

¿Qué cambia con la modificación publicada?

La actualización del Acuerdo:

-Amplía la aplicación del DINESA a las ocho regiones zoosanitarias del país.

-Modifica los artículos 1, 3, 4 y 6 y agrega un nuevo artículo 6 Bis.

-Declara que el Acuerdo será obligatorio en todo el territorio nacional.

-Precisa que el control del GBG involucra a productores, veterinarios, unidades de verificación, importadores, transportistas y autoridades estatales.

-Reitera que se consideran animales susceptibles prácticamente todas las especies de mamíferos y aves.

-Ordena reforzar puntos de inspección, baños insecticidas y vigilancia epidemiológica.

La ampliación se sustenta en el artículo 4 del Acuerdo original, que permite extender las medidas en caso de evidencia de diseminación.

El sector ganadero del norte, hoy libre de la plaga, enfrenta un riesgo elevado por la expansión hacia regiones centrales. (Foto: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro )

Un riesgo económico y social

México posee una de las industrias pecuarias más grandes de América Latina, por lo que un brote amplio del GBG podría representar pérdidas millonarias, afectar la productividad y comprometer exportaciones. El sector ganadero del norte —hoy libre de la plaga— es especialmente vulnerable.

El Acuerdo señala que la ampliación del DINESA busca reducir el impacto económico y social que la plaga puede provocar si no se detiene su avance.

Un esfuerzo que ya suma tres ampliaciones

Desde julio de 2024, cuando se publicó por primera vez el Acuerdo, Agricultura ha extendido dos veces su vigencia (enero y junio de 2025). Esta nueva modificación —la más amplia hasta ahora— responde a la necesidad de subir de nivel la estrategia ante el riesgo de que la plaga se extienda hacia estados donde aún no se ha detectado.