EU cancela la visa del alcalde de Nogales, Sonora

"El gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida al respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto. Mantengo la tranquilidad y la consciencia en paz", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

"Estoy seguro que el tiempo me dará la razón. No se trata de una cacería ni de un escándalo, se trata de un proceso administrativo ", aseguró.

Comunicado oficial | Les comparto este mensaje sobre un tema importante. Los invito a verlo y mantenerse informados. pic.twitter.com/zw8jWvSBtw — Juan Francisco Gim Nogales (@JGimNogales) August 8, 2025

Nogales es una de las ciudades mexicanas que tienen frontera con Estados Unidos.

En mayo, autoridades de Estados Unidos retiraron las visas de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, y de su esposo Carlos Torres.

La mandataria dijo que se trató de una cuestión administrativa.

Funcionarios del gobierno de Donald Trump también han cancelado visas a músicos mexicanos en los últimos meses.