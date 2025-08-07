Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

EU cancela la visa del alcalde de Nogales, Sonora

"No se trata de una cacería ni de un escándalo, se trata de un proceso administrativo ", aseguró el alcalde de Nogales tras confirmar la cancelación de su visa.
jue 07 agosto 2025 08:26 PM
nogales.jpeg
El alcalde morenista dijo que respeta la decisión de autoridades de Estados Unidos.

El alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, informó que autoridades de Estados Unidos le retiraron su visa.

El funcionario morenista dijo que mantendrá sus actividades con normalidad tras la decisión.

Publicidad

"El gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida al respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto. Mantengo la tranquilidad y la consciencia en paz", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

"Estoy seguro que el tiempo me dará la razón. No se trata de una cacería ni de un escándalo, se trata de un proceso administrativo ", aseguró.

Nogales es una de las ciudades mexicanas que tienen frontera con Estados Unidos.

En mayo, autoridades de Estados Unidos retiraron las visas de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, y de su esposo Carlos Torres.

La mandataria dijo que se trató de una cuestión administrativa.

Funcionarios del gobierno de Donald Trump también han cancelado visas a músicos mexicanos en los últimos meses.

Publicidad

Tags

Visa Embajada de Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad