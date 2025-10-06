Sheinbaum envía iniciativa para reforzar control de Semar en Aduanas

El documento recuerda que mediante decretos emitidos por la persona titular del Ejecutivo “se incrementaron las atribuciones de esta Secretaría de Marina y, en consecuencia, de la Armada de México, respecto de la coordinación con entidades paraestatales y aduanas marítimas e interiores”.

Se cita el decreto firmado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 21 de diciembre de 2021, por el que se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el del servicio de Administración Tributaria y el de la Agencia Nacional de Aduanas.

También se menciona el decreto por el que el expresidente dio a la Marina la atribución de manejar el Corredor Interocéanico del Itsmo de Tehuantepec. Además la Política Nacional Marítima y el Plan nacional de Desarrollo 2025-2030, documentos que prevén la participación de Semar en las aduanas.

“Por lo antes expresado, resulta imprescindible que la Ley Orgánica de la Armada de México se encuentre acorde con lo establecido en los citados ordenamientos”, indica el documento.

¿De que se trata la propuesta?

La nueva ley propuesta, de 101 artículos, busca armonizar sus atribuciones con las tareas encomendadas “respecto al mantenimiento del estado de derecho y cumplimiento de las leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales reforzando la soberanía nacional.

“Busca fortalecer capacidades, estratégicas, tecnológicas y de ciberdefensa de la armada de México, mejorando su formación, adiestramiento e inteligencia”.

Además se refuerzan las facultades para que la Semar realice acciones en el combate a ilícitos en el mar, a través del derecho de visita y de persecución en la zona económica, exclusiva mexicana y en Altamar; protección a instalaciones estratégicas y prioritarias del país para el desarrollo nacional y para la conducción de las operaciones militares en que se realizan en el ciberespacio.

Todo esto podrá realizarlo “en colaboración con otras autoridades, así como el empleo de la inteligencia artificial”.

Asimismo se prevé la coordinación con la Guardia Nacional como parte de la fuerza armada permanente.

Además se restructuran y cambian de denominación, los niveles de mando. Ahora el nivel de mando superior será Jefe Estratégico, “ejercido por la persona titular de la jefatura de operaciones navales, antes estado mayor general de la armada, en aras de optimizar el desarrollo de las operaciones navales”.

De paso se propone modificar las normas para eliminar brechas de discriminación al establecerse que ni sin distinción de género, el personal de la armada de México, por lo que “de acuerdo con su jerarquía, podrá ejercer la comandancia en cualquier nivel de mando”.