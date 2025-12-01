Así podría aumentar la Pensión Bienestar en 2026 para adultos mayores

La Pensión Bienestar para adultos mayores es el programa insignia de la llamada Cuarta Transformación. Por eso, muchas personas se preguntan si volverá a aumentar en 2026, como ha ocurrido en años anteriores.
Si tú también tienes esa duda o quieres saber qué se espera para el futuro de este apoyo social, sigue leyendo: te contamos lo que se sabe hasta ahora sobre el posible aumento previsto para el próximo año.
Sí, uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que la Pensión Bienestar aumente cada año durante su sexenio, por lo que el incremento está garantizado.
La mandataria ha señalado que todos los programas sociales del Gobierno federal están protegidos por la Constitución y deben seguir aumentando, al menos, por encima de la inflación y con base en los montos actuales.
“No solo debe mantenerse, sino todo aquel que cumpla 65 años debe tener acceso y nunca debe disminuir la pensión respecto a la inflación, es decir, debe seguir creciendo para por lo menos mantenerse en la montos que hoy tiene”, dijo en la conferencia mañanera del 14 de agosto .
Con la llegada de Claudia Sheinbaum, el incremento de 2025 fue de 200 pesos, por lo que el apoyo actual es de 6,200 pesos. Esto se debe a que el aumento se aplicó únicamente por encima de la inflación.
Tomando en cuenta la tasa anual de inflación de 3.76% al cierre de septiembre, el aumento estimado para 2026 sería de aproximadamente 233 pesos, lo que dejaría la pensión en 6,433 pesos bimestrales.