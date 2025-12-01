Así podría aumentar la Pensión Bienestar en 2026 para adultos mayores

¿Subirá la Pensión Bienestar?

Sí, uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que la Pensión Bienestar aumente cada año durante su sexenio, por lo que el incremento está garantizado.

La mandataria ha señalado que todos los programas sociales del Gobierno federal están protegidos por la Constitución y deben seguir aumentando, al menos, por encima de la inflación y con base en los montos actuales.

“No solo debe mantenerse, sino todo aquel que cumpla 65 años debe tener acceso y nunca debe disminuir la pensión respecto a la inflación, es decir, debe seguir creciendo para por lo menos mantenerse en la montos que hoy tiene”, dijo en la conferencia mañanera del 14 de agosto .

¿De cuánto será el aumento de la pensión en 2026?

Para 2026 no se esperan aumentos tan grandes como los registrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que la Pensión Bienestar creció 417% .

En 2018, al inicio de su sexenio, el apoyo era de 1,160 pesos, y para 2024 alcanzó los 6,000 pesos.

Evolución de la pensión durante el sexenio anterior:

-2018: 1,160 pesos

-2019: 2,550 pesos

-2020: 2,620 pesos

-2021: 3,100 pesos

-2022: 3,850 pesos

-2023: 4,800 pesos

-2024: 6,000 pesos

En 2025, con el inicio del nuevo gobierno, la pensión subió 200 pesos, quedando en 6,200 pesos bimestrales. (Programas para el Bienestar )

Con la llegada de Claudia Sheinbaum, el incremento de 2025 fue de 200 pesos, por lo que el apoyo actual es de 6,200 pesos. Esto se debe a que el aumento se aplicó únicamente por encima de la inflación.

Tomando en cuenta la tasa anual de inflación de 3.76% al cierre de septiembre, el aumento estimado para 2026 sería de aproximadamente 233 pesos, lo que dejaría la pensión en 6,433 pesos bimestrales.

Sin embargo, este cálculo es solo una proyección aproximada; habrá que esperar el anuncio oficial para conocer el monto definitivo que se aplicará en 2026.