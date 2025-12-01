Mujeres Bienestar abre registro desde hoy a quienes ya cumplan con este requisito indispensable

Durante su participación en la Mañanera del Pueblo, la funcionaria detalló los apoyos y la inversión que se realizó durante 2025 para los distintos programas federales, entre ellos, el que se otorga a mujeres de entre 60 a 64 años.

“La semana pasada acabamos con la dispersión, esta pensión ya universal es de los 60 a los 64 años. Este año la inversión es de 23 mil 662 millones de pesos”, detalló.

En diciembre se realizará un nuevo registro para las mujeres de entre 60 a 64 años y que deseen ser beneficiarias del programa del apoyo bimestral y cuya primera dispersión se prevé que se realice en 2026.

Calendario de registro Pensión Mujeres Bienestar

Se realizará a través de un calendario conforme a la letra inicial del primer apellido.

Lunes 1 de diciembre: A, B , C

Martes 2 de diciembre: D, E, F, G, H

Miércoles 3 de diciembre: I, J, K, L, M

Jueves 4 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 5 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 6 de diciembre: todas las letras

Domingo 7 de diciembre: no hay registro

Lunes 8 de diciembre: A, B, C

Martes 9 de diciembre: D, E, F, G, H

Miércoles 10 de diciembre: I, J, K, L, M

Jueves 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 13 de diciembre: todas las letras

Calendario de registro para las mujeres de entre 60 a 64 años. (Foto: Captura de pantalla de video en YouTube de Gobierno )

Requisitos para Pensión Mujeres Bienestar

-Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, carta de identidad o credencial del Inapam).

-CURP en impresión reciente.

-Acta de nacimiento legible.

-Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (agua, luz, gas, predial o teléfono).

-Teléfono de contacto (celular o casa). Ariadna Montiel detalló que es importante que dejen un número de celular que no vayan a cambiar, porque se han tenido casos en los que se ha requerido contactar al beneficiario y ya no es el número que dejaron en el momento del registro.

En caso de que la persona acuda con un auxiliar, este también deberá presentar los mismos documentos para el registro.

Los requisitos para hacer el trámite y acceder a la Pensión Mujeres Bienestar. (Foto; Captura de pantalla video de Gobierno en YouTube)

Ubicación módulos para registro Pensión Bienestar

Para conocer la ubicación exacta del módulo de registro más cercano, se debe ingresar al sitio https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/. Una vez dentro, se deben seguir los siguientes pasos:

Seleccionar la entidad federativa Elegir el municipio de residenci El portal proporciona la dirección completa, nombre del punto de atención y horarios específicos para cada centro, con el fin de facilitar el registro de las personas adultas mayores.

¿Cuánto reciben las Mujeres con Pensión Mujeres Bienestar?

La Secretaría del Bienestar recuerda que las beneficiarias reciben un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales.

“Este apoyo tiene el objetivo de reconocer toda una vida de trabajo de las mujeres, sobre quienes históricamente y de forma inequitativa han recaído las labores domésticas y de cuidado de las familias, actividades muchas veces no valoradas”, detalla en su página en internet.