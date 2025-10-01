UNAM interpone denuncias ante Fiscalía CDMX por amenazas falsas en planteles

Esta semana, las autoridades universitarias recorrieron esa escuela para verificar el estado de las luminarias, botones de auxilio y cámaras de videovigilancia, y atender las fallas o necesidades de infraestructura adicionales. Además propusieron más patrullajes internos.

Dichas acciones son en cumplimiento a los acuerdos sostenidos con estudiantes. Después de esta tragedia, pidieron a la UNAM reforzar la seguridad escolar, así que la institución mantiene mesas de diálogo con padres y alumnado a fin de atender sus demandas.

La comunidad también denunció las falsas amenazas difundidas contra las facultades de Economía y Química, de la Escuela de Estudios Superiores Zaragoza y de tres preparatorias.

Respecto a ese tema, Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, explicó que las amenazas se difundieron a través de redes sociales, en pintas en los espacios públicos y en hojas abandonadas en los sanitarios. Aunque resultaron falsas, las autoridades universitarias aplicaron protocolos para mantener la seguridad de los alumnos, aseveró.

Concha Cantú aseguró que, en todos los casos denunciados, las autoridades capitalinas ya iniciaron las investigaciones mientras que la Universidad alista otras tres denuncias judiciales. También llevará un proceso interno contra quienes resulten responsables.

Sin embargo, descartó que sean demasiadas las amenazas falsas. Lo que ocurrió, afirmó, fue que se compartieron varias veces en canales digitales.

“Esto es importante comentarlo, porque parecería que hay muchas amenazas, pero en la realidad son reenvíos”.

Arman plan para retomar clases

Desde el homicidio al interior del CCH Sur, algunas escuelas de la UNAM se declararon en paro debido a las amenazas falsas o en espera del reforzamiento de la seguridad. Otras escuelas suspendieron actividades por la conmemoración de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y de la matanza de Tlatelolco, que se recuerda este 2 de octubre.

Para que todas las escuelas retomen las clases presenciales, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, presentó una serie de medidas acordadas ante la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario y reiteró que se mejorarán los servicios de salud mental.

“Lo que nos puede llevar a una situación de mayor seguridad para toda la comunidad es perseverar en la atención a la salud mental y el apoyo emocional a nuestros estudiantes y a toda la comunidad universitaria. La UNAM está decidida a darles este apoyo”, declaró.

El rector dijo que entre las acciones destacan: