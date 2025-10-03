¿Para quién es esta beca?

La Beca Universal de Educación Media Superior ‘Benito Juárez’ es un programa social dirigido a las y los estudiantes de educación media superior, o nivel bachillerato, inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta.

El apoyo consta de 1,900 pesos bimestrales por 10 meses que dura el ciclo escolar, para que los jóvenes puedan continuar o concluir sus estudios. Los recursos son otorgados de manera directa a través de tarjetas del Banco del Bienestar conforme los calendarios de depósito oficiales.

Fechas de registro en 2025

Del 1 al 15 de octubre de este año, los estudiantes podrán realizar su solicitud a la beca en línea, desde la página www.becabenitojuarez.gob.mx .

Estudiante de educación media superior:



Con las #AsambleasInformativas nuestro objetivo es explicarte paso a paso cómo solicitar la Beca #BenitoJuárez.



Requisitos

De manera general, los estudiantes que quieran recibir este programa deberán cumplir con las siguientes características:

Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca federal con el mismo fin.

El trámite requiere de información del estudiante, así como de la madre, padre o tutor, en caso que se trate de un menor de edad.

Del estudiante:

CURP certificada

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Comprobante de domicilio digitalizado, con fecha no mayor a tres meses (recibo de luz, de gas, de agua o predial; estado de cuenta de servicio telefónico o internet, o constancia de residencia emitida por la autoridad local)

De la madre, padre o tutor:

CURP certificada

Número de celular

Correo electrónico (opcional)

Identificación oficial digitalizada (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir).

Los documentos deberán estar en archivos PDF, JPG o PNG, con un tamaño máximo de 3 MB.

¿Cómo registrarme en la beca Benito Juárez?

A partir de este registro, las y los solicitantes deberán contar con una cuenta en Llave MX, la plataforma federal de identificación digital para realizar trámites y solicitar servicios.

En caso de que no cuentes con una, puedes revisar el paso a paso adjunto a continuación. Para hacerla solo es necesario tener a la mano la CURP, dirección y medios de contacto. En el proceso crearás una contraseña para entrar e iniciar con la solicitud de la beca.

1. Para realizar el trámite, el estudiante deberá ingresar al portal www.becabenitojuarez.gob.mx e iniciar sesión con Llave MX.

2. Posteriormente dar clic en ‘Comenzar registro’.

3. Escribir la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y dar clic en ‘Buscar CCT’.

4. Ingresa el turno, periodo y grado que corresponda a la situación escolar del alumno.

5. Sigue el proceso de registro con los datos de domicilio y subir el comprobante.

6. Lee y acepta el Aviso de Privacidad y da clic en ‘Siguiente’.

7. En caso de ser menor de edad, ingresa los datos de la madre, padre o tutor. Si eres mayor de edad, omite este paso.

Necesitarás la CURP, identificación oficial y medios de contacto (número de celular y correo electrónico).

8. Presiona ‘Finalizar registro’.

Y listo, tendrás el registro de solicitud de la beca. Posteriormente, el personal de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar revisará tu petición e informará sobre los pasos siguientes.

¿Cuándo entregan las tarjetas de pagos?

En caso de tener un resultado favorable, durante noviembre y diciembre realizarán la entrega de tarjetas donde dispondrás del apoyo económico.

En caso de dudas, puedes recibir orientación al número de teléfono 55 1162 0300, o consultar las redes sociales oficiales.