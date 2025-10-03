¿Para quién es esta beca?
La Beca Universal de Educación Media Superior ‘Benito Juárez’ es un programa social dirigido a las y los estudiantes de educación media superior, o nivel bachillerato, inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta.
El apoyo consta de 1,900 pesos bimestrales por 10 meses que dura el ciclo escolar, para que los jóvenes puedan continuar o concluir sus estudios. Los recursos son otorgados de manera directa a través de tarjetas del Banco del Bienestar conforme los calendarios de depósito oficiales.
Fechas de registro en 2025
Del 1 al 15 de octubre de este año, los estudiantes podrán realizar su solicitud a la beca en línea, desde la página www.becabenitojuarez.gob.mx .
Requisitos
De manera general, los estudiantes que quieran recibir este programa deberán cumplir con las siguientes características:
- Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller.
- No recibir otra beca federal con el mismo fin.
El trámite requiere de información del estudiante, así como de la madre, padre o tutor, en caso que se trate de un menor de edad.
Del estudiante:
- CURP certificada
- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela
- Comprobante de domicilio digitalizado, con fecha no mayor a tres meses (recibo de luz, de gas, de agua o predial; estado de cuenta de servicio telefónico o internet, o constancia de residencia emitida por la autoridad local)
De la madre, padre o tutor:
- CURP certificada
- Número de celular
- Correo electrónico (opcional)
- Identificación oficial digitalizada (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir).
Los documentos deberán estar en archivos PDF, JPG o PNG, con un tamaño máximo de 3 MB.
¿Cómo registrarme en la beca Benito Juárez?
A partir de este registro, las y los solicitantes deberán contar con una cuenta en Llave MX, la plataforma federal de identificación digital para realizar trámites y solicitar servicios.
En caso de que no cuentes con una, puedes revisar el paso a paso adjunto a continuación. Para hacerla solo es necesario tener a la mano la CURP, dirección y medios de contacto. En el proceso crearás una contraseña para entrar e iniciar con la solicitud de la beca.
1. Para realizar el trámite, el estudiante deberá ingresar al portal www.becabenitojuarez.gob.mx e iniciar sesión con Llave MX.
2. Posteriormente dar clic en ‘Comenzar registro’.
3. Escribir la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y dar clic en ‘Buscar CCT’.
4. Ingresa el turno, periodo y grado que corresponda a la situación escolar del alumno.
5. Sigue el proceso de registro con los datos de domicilio y subir el comprobante.
6. Lee y acepta el Aviso de Privacidad y da clic en ‘Siguiente’.
7. En caso de ser menor de edad, ingresa los datos de la madre, padre o tutor. Si eres mayor de edad, omite este paso.
Necesitarás la CURP, identificación oficial y medios de contacto (número de celular y correo electrónico).
8. Presiona ‘Finalizar registro’.
Y listo, tendrás el registro de solicitud de la beca. Posteriormente, el personal de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar revisará tu petición e informará sobre los pasos siguientes.
¿Cuándo entregan las tarjetas de pagos?
En caso de tener un resultado favorable, durante noviembre y diciembre realizarán la entrega de tarjetas donde dispondrás del apoyo económico.
En caso de dudas, puedes recibir orientación al número de teléfono 55 1162 0300, o consultar las redes sociales oficiales.