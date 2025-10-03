Publicidad

México

Beca Benito Juárez abre registro en octubre, ¿cuáles son los requisitos y pasos para solicitarla?

La Beca Benito Juárez abrió registro para nuevos estudiantes de educación media superior en México. Estas son las fechas y pasos para solicitarla con la Llave MX.
vie 03 octubre 2025 03:34 PM
registro-beca-benito-juarez-preparatoria.png
La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez otorga apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales a todas y todos los alumnos de bachillerato inscritos en escuelas públicas. (Foto: Expansión/Gemini)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar abrió nuevo registro para la Beca Universal de Educación Media Superior ‘Benito Juárez’, con la cual los estudiantes de bachillerato podrán obtener 1,900 pesos bimestrales para apoyar sus estudios.

Estas son las fechas, los requisitos y el procedimiento para pedirla.

¿Para quién es esta beca?

La Beca Universal de Educación Media Superior ‘Benito Juárez’ es un programa social dirigido a las y los estudiantes de educación media superior, o nivel bachillerato, inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta.

El apoyo consta de 1,900 pesos bimestrales por 10 meses que dura el ciclo escolar, para que los jóvenes puedan continuar o concluir sus estudios. Los recursos son otorgados de manera directa a través de tarjetas del Banco del Bienestar conforme los calendarios de depósito oficiales.

Fechas de registro en 2025

Del 1 al 15 de octubre de este año, los estudiantes podrán realizar su solicitud a la beca en línea, desde la página www.becabenitojuarez.gob.mx .

Requisitos

De manera general, los estudiantes que quieran recibir este programa deberán cumplir con las siguientes características:

  • Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller.
  • No recibir otra beca federal con el mismo fin.

El trámite requiere de información del estudiante, así como de la madre, padre o tutor, en caso que se trate de un menor de edad.

Del estudiante:

  • CURP certificada
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela
  • Comprobante de domicilio digitalizado, con fecha no mayor a tres meses (recibo de luz, de gas, de agua o predial; estado de cuenta de servicio telefónico o internet, o constancia de residencia emitida por la autoridad local)

De la madre, padre o tutor:

  • CURP certificada
  • Número de celular
  • Correo electrónico (opcional)
  • Identificación oficial digitalizada (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir).

Los documentos deberán estar en archivos PDF, JPG o PNG, con un tamaño máximo de 3 MB.

¿Cómo registrarme en la beca Benito Juárez?

A partir de este registro, las y los solicitantes deberán contar con una cuenta en Llave MX, la plataforma federal de identificación digital para realizar trámites y solicitar servicios.

En caso de que no cuentes con una, puedes revisar el paso a paso adjunto a continuación. Para hacerla solo es necesario tener a la mano la CURP, dirección y medios de contacto. En el proceso crearás una contraseña para entrar e iniciar con la solicitud de la beca.

1. Para realizar el trámite, el estudiante deberá ingresar al portal www.becabenitojuarez.gob.mx e iniciar sesión con Llave MX.

2. Posteriormente dar clic en ‘Comenzar registro’.

3. Escribir la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y dar clic en ‘Buscar CCT’.

4. Ingresa el turno, periodo y grado que corresponda a la situación escolar del alumno.

5. Sigue el proceso de registro con los datos de domicilio y subir el comprobante.

6. Lee y acepta el Aviso de Privacidad y da clic en ‘Siguiente’.

7. En caso de ser menor de edad, ingresa los datos de la madre, padre o tutor. Si eres mayor de edad, omite este paso.

Necesitarás la CURP, identificación oficial y medios de contacto (número de celular y correo electrónico).

8. Presiona ‘Finalizar registro’.

Y listo, tendrás el registro de solicitud de la beca. Posteriormente, el personal de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar revisará tu petición e informará sobre los pasos siguientes.

¿Cuándo entregan las tarjetas de pagos?

En caso de tener un resultado favorable, durante noviembre y diciembre realizarán la entrega de tarjetas donde dispondrás del apoyo económico.

En caso de dudas, puedes recibir orientación al número de teléfono 55 1162 0300, o consultar las redes sociales oficiales.

