Beca Rita Cetina extiende fecha de registro para estudiantes de secundaria

¿Cuánto es la nueva fecha de inscripción para la Beca Rita Cetina?

La información se confirmó a través de la cuenta oficial de la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX a través de su cuenta en 𝕏. La nueva fecha es hasta el domingo 5 de octubre.

Este estímulo económico busca apoyar a los estudiantes de secundaria con 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

📢El periodo de solicitud, ¡SE EXTIENDE!



📚Si tienes hijas o hijos en secundaria; la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la Alcaldía Álvaro Obregón te invitan a solicitar la Beca Rita Cetina.

🗓️ Tienes hasta el 5 de octubre para registrartehttps://t.co/ySmTxqljIA pic.twitter.com/QP5LmftJA6 — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) October 1, 2025

Requisitos para realizar el trámite

De la madre, padre, tutora o tutor:

• CURP

• Número de celular

• Correo electrónico

• Identificación oficial (digitalizada).

• Comprobante de domicilio de los últimos tres meses (digitalizado).

Del estudiante o estudiantes a registrar:

• CURP certificada. Este trámite fue uno de los que impidieron un correcto registro de los datos del alumno, por lo que se recomienda acudir a una papelería o al Registro Civil más cercano al lugar de residencia para imprimirla.

• Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT).

Curp Certificada: Uno de los documentos primordiales para realizar el trámite sin errores es la CURP certificada y para obtenerla se debe ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.mx/curp en donde se podrá acceder indicando la clave CURP cuando ya la conoce o proporcionando el nombre y datos de nacimiento, como la fecha y la entidad.

¿Cómo hacer el registro a la Beca Rita Cetina?

1. Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx

2. Da clic en Iniciar sesión con Llave Mx

3. Verás algunos de tus datos precargados

4. Selecciona y sube una identificación oficial.

5. Llena los datos de tu domicilio.

6. Selecciona y sube un comprobante de domicilio.

7. Lee y acepta el Aviso de privacidad simplificado.

8. Da clic en Guardar registro.

9. Se comprueba que quedó el registro como madre, padre o tutor.

10. Da click en Registrar un estudiante.

11. Ingresa la CURP de tu hija o hijo de secundaria.

12. Luego, presiona Validar CURP Toma en cuenta que solo podrás registrar a estudiantes de nuevo ingreso a secundaria o a aquellos que aún no tengan la beca.

13. Si es correcta, se completará automáticamente la información.

14. Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

15. Da clic en Buscar CCT.

16. Da clic en el manifiesto bajo protesta de decir la verdad.

17. Presiona Guardar y continuar.

18. Te aparecerá un mensaje para que verifiques que los datos sean correctos, si es así, da clic en Aceptar.

Beca Rita Cetina estrena canales en WhatsApp

Con el objetivo de que las personas accedan a información oficial, la Coordinación Nacional de Becas informa que se estrenan canales en WhatsApp, uno será local y tendrá la siguiente información:

Información local sobre:

• Fechas y lugares de tu Asamblea Informativa

• Ubicación de oficinas

• Entregas de tarjetas

Canales de WhatsApp en donde se podrá conocer sobre información relacionada a la Beca Rita Cetina. https://www.gob.mx/becasbenitojuarez (Foto:

En tanto, el canal nacional dará cuenta de la siguiente información:

Noticias importantes sobre tu beca a nivel nacional.

​​​​​​​• Primicias y actualizaciones sobre tu beca.

Para localizar el canal de tu entidad, da click en este enlace: https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar

1. Busca el enlace de tu canal de estado y del canal nacional.

2. Da clic en “Seguir”

3. Abre la conversación del canal en WhatsApp

4. Toca el ícono de la campanita y selecciona “Notificaciones activas” para recibir alertas de inmediato.