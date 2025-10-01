Corte rechaza recurso presentado por el banco Actinver contra Loretta Ortiz

En el caso de los exministros Alcántara Carrancá y Pardo Rebolledo, el tribunal determinó que la recusación quedó sin materia, ya que ambos dejaron el cargo el 31 de agosto de 2025.

Asimismo, la SCJN resolvió imponer a Banco Actinver una multa equivalente a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 32,571 pesos, al considerar que actuó de mala fe y que la recusación presentada representó un intento de retrasar el proceso judicial.

Con esta decisión, la Corte dio por concluidas las solicitudes de impedimento y ordenó archivar el expediente como asunto concluido.

En el recuso presentado, el Banco Actinver argumentó que la ministra Loretta Ortiz debía quedar impedida de participar en la discusión del amparo que promovió la institución, al señalar que su yerno, Abel Chávez Salinas, fue contratado por Rafael Zaga Tawil para representarlo en el litigio.

El caso se originó en 2017, cuando Zaga Tawil, acusado de defraudar al Infonavit por más de 5,000 millones de pesos, demandó a Actinver por el presunto incumplimiento de un contrato de fideicomiso.