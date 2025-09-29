Jóvenes Construyendo el Futuro confirma fecha de registro para 65,000 nuevos espacios

El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan y que pueden realizar su capacitación en Centros de Trabajos que estén afiliados al programa Federal y que dure hasta 12 meses.

¿Cuánto entrega Jóvenes Construyendo el Futuro?

El apoyo económico es mensual y es de 8,480 pesos a través de depósitos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

“Este monto se actualiza año con año de igual manera que se actualiza el salario mínimo; de igual forma, los jóvenes reciben su incorporación al IMSS que se otorga en caso de enfermedades, de accidentes y de maternidad”, detalló el funcionario en la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional.

¿Cuándo inicia el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El nuevo registro y último de 2025, será el miércoles 1 de octubre y estarán disponibles 65 mil espacios.

Requisitos de Jóvenes Construyendo el Futuro

Tener entre 18 y 29 años

No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación.

Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente.

Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma.

Acceder al enlace del programa https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/registroaprendiz.php

En la misma página puedes checar en la pestaña de oficinas móviles los lugares en donde estarán y en la parte de focalización, los municipios y lugares disponibles en los centros de trabajo que estén afiliados al programa.

Respecto a los resultados del programa, Marath Bolaños enfatizó que de 2019 a la fecha se han beneficiado a más de 3 millones de jóvenes, con una inversión de 150,000 millones de pesos.

El funcionario Federal afirma que siete de cada 10 jóvenes logran incorporarse a un empleo tras concluir su capacitación. Además, en la reciente encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares en 2024 que informó el Inegi, reveló que quienes participaron en el programa tuvieron 2.5 veces mayor éxito en encontrar un empleo.

“El programa incrementa en 43.2% la posibilidad de encontrar un empleo para quienes estuvieron en el programa”, destacó Bolaños López.