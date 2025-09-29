Esta es la nueva fecha de entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar

La funcionaria afirmó en la Mañanera del Pueblo que concluyó la entrega de los apoyos en septiembre a 16.4 millones de beneficiarios de los distintos programas federales, con una inversión de 92,358 millones de pesos, en lo que respecta al quinto bimestre del año. Ariadna Montiel adelantó que el próximo pago se realizará en noviembre de 2025.

Fecha de entrega de tarjetas de la pensión Mujeres Bienestar

“En el mes de octubre vamos a iniciar la entrega de las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar. Ajustamos la fecha entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre; entregaremos casi 2 millones de tarjetas que son las mujeres que se registraron a esta pensión en el mes de agosto”, destacó la funcionaria este 29 de septiembre desde Palacio Nacional.

Ariadna Montiel Reyes detalló que esta semana se publicará en la página de la Secretaría de Bienestar el buscador de los módulos para que las solicitantes puedan conocer el módulo al que tienen que acudir y que les corresponde.

Para recibirlas, cada nueva beneficiaria recibirá un mensaje de texto SMS con la fecha, hora y lugar asignados; podrán consultar el módulo correspondiente en la página gob.mx/bienestar .

Las nuevas beneficiarias recibirán la tarjeta del Banco del Bienestar. (Foto: Captura de pantalla de Gobierno de México YouTube)

1.- Asistir en la fecha, hora y lugar indicado.

2.- Llevar una copia del INE (también la original para el cotejo de datos).

3.- Llevar el talón morado que se entregó el día de la solicitud.

4.- Se tomará una fotografía a la beneficiaria.

5.- La tarjeta se entregará en un sobre cerrado.

¿Se entrega la tarjeta a otra persona?

La titular de la Secretaría de Bienestar hizo hincapié en que NO se entregará la tarjeta a otra persona que no sea la beneficiaria, por lo que si hay problemas de salud, se tiene que contactar a la dependencia federal para que servidores de la Nación acudan al domicilio a entregarla.

¿Cuánto dinero entrega el programa Mujeres Bienestar?

La pensión Mujeres Bienestar entregará un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales a las mujeres de entre 60 y 64 años inscritas en el programa. Tras cumplir 65 años, este apoyo aumenta a 6,200 pesos bimestrales.