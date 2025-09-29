Secretaría de Bienestar levantará censo en Edomex y CDMX por lluvia atípica

"La lluvia más fuerte"

Efraín Morales López destacó que el sábado pasado se registró fue la más intensa del año en la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Se trató de un hecho atípico, estamos hablando de una de las fuertes de las lluvias más fuertes ocurridas en las últimas décadas. La lluvia más fuerte que se tuvo este año en la zona Metropolitana del Valle de México, estamos hablando de que cayeron en términos de cómo se mide la lluvia, alrededor de 75 milímetros”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, la lluvia del sábado fue incluso más intensa que la del 2024 que ocasionó inundaciones en Chalco, Estado de México.

Explicó que ya se logró bajar los niveles de agua en las zonas afectadas en la Ciudad de México y Estado de México, y que solo quedan algunos encharcamientos.

Solo en las colonias Villada y ampliación Vicente Villada hay inundaciones, por lo que se instaló un puesto de mando para atender a quien lo requiera.