México

Secretaría de Bienestar levantará censo en Edomex y CDMX por lluvia atípica

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que la lluvia del sábado fue la más intensa del año en la Zona Metropolitana.
lun 29 septiembre 2025 08:24 AM
inundaciones
En las colonias Villada y ampliación Vicente Villada Nezahualcóyotl aún persisten las inundaciones tras la lluvia del pasado sábado. (Foto: Cristian Hernández/Cuartoscuro.)

Tras la lluvia atípica que se registró el sábado pasado en Iztapalapa y Nezahualcóyotl, el gobierno federal alista labores de limpieza y el levantamiento de un censo para cuantificar los daños.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la Secretaría de Bienestar hará un censo para ayudar a los afectados y se buscará una solución definitiva para esta situación.

“Va a entrar el equipo de Bienestar a levantar censos para poder identificar cuáles fueron las afectaciones en cada uno de los domicilios y poder ayudar a la gente a sortear esta situación. También ya se encuentran equipos en el sitio para, en cuanto empiecen calle por calle a bajar los niveles, realizar tareas de desinfección de limpieza de cisternas, de limpieza de los propios domicilios”, dijo.

Además, señaló, se buscarán soluciones para evitar que esa zona siga enfrentando inundaciones como la ocurrida la tarde del sábado que dejó a cientos de automovilistas varados, encharcamientos y casas inundadas.

“Una vez que concluya esta atención de la emergencia, vamos a buscar la solución definitiva para que estos problemas no sigan ocurriendo de manera reiterada en este en este lugar en estas dos colonias”, comentó.

"La lluvia más fuerte"

Efraín Morales López destacó que el sábado pasado se registró fue la más intensa del año en la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Se trató de un hecho atípico, estamos hablando de una de las fuertes de las lluvias más fuertes ocurridas en las últimas décadas. La lluvia más fuerte que se tuvo este año en la zona Metropolitana del Valle de México, estamos hablando de que cayeron en términos de cómo se mide la lluvia, alrededor de 75 milímetros”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, la lluvia del sábado fue incluso más intensa que la del 2024 que ocasionó inundaciones en Chalco, Estado de México.

Explicó que ya se logró bajar los niveles de agua en las zonas afectadas en la Ciudad de México y Estado de México, y que solo quedan algunos encharcamientos.

Solo en las colonias Villada y ampliación Vicente Villada hay inundaciones, por lo que se instaló un puesto de mando para atender a quien lo requiera.

