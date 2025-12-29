Secretario de Marina e hijo de AMLO, figuras clave en la supervisión del Tren Interoceánico

El Gobierno de López Obrador levantó dicha obra con la intención de establecer un puente comercial entre el océano Atlántico y el Pacífico.

El Tren se descarriló el fin de semana durante un trayecto en Oaxaca. (Foto: Cuartoscuro )

En su sexenio, López Obrador destacó que su hijo ''Bobby'' tuvo la tarea de observar el avance de las obras, el tendido de las vías y más aspectos de la infraestructura... todo eso sin recibir algún pago de manera oficial.

Sin embargo, el hijo del exmandatario fue señalado por presuntamente encabezar redes de influencias para que sus amigos se vieran beneficiados de contratos para la construcción del Corredor Interoceánico.

En su momento, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó un audio en el que el empresario Amílcar Olán afirma que Gonzalo “Bobby” López Beltrán le ofreció explotar unas minas en Oaxaca para el negocio del balasto usado en el trazado de las vías del Tren Interoceánico.

López Obrador siempre negó que alguno de sus hijos estuviera relacionado a actos de corrupción.

"Gonzalo no está metido en cuestión política. Ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el Gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo", dijo durante una de sus conferencias matutinas.

"Me ayudaba a ver el avance de las obras, del tendido de las vías, lo de los trenes, la construcción del rompeolas en Salina Cruz, con los marinos", añadió.

En resumen, mientras Morales Ángeles representó la operación institucional y técnica del proyecto desde la Armada de México, Gonzalo “Bobby” López Beltrán tuvo un papel de supervisor externo. Ambos están bajo la polémica tras el accidente que dejó 13 muertos el fin de semana.

A principios de este 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec iba muy avanzado, por lo que se proyectó que sea inaugurado y puesto en operación en su totalidad para el primer semestre del 2026 con la conclusión de la Línea K.

En noviembre, Sheinbaum inauguró cuatro estaciones de esa Línea K del Tren Interoceánico. Se espera que el Tren conecte regiones de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Será para transporte de pasajeros y de carga.

A mediados de 2024, una delegación mexicana encabezada por la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, y el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, presentó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ante funcionarios de Estados Unidos.

Ahí destacaron que el Corredor era una plataforma logística que conecta los puertos de Salina Cruz, Oaxaca; Coatzacoalcos, Veracruz; Puerto Chiapas, Chiapas; y Dos Bocas, Tabasco, a través de 1,200 kilómetros de vías de ferrocarril y el sistema carretero nacional.

Ante personas que representaban al Gobierno de Joe Biden, los funcionarios mexicanos dijeron que la obra generaría empleo y crecimiento en el sur-sureste de México, con la intención de atacar las causas que generan migración.

Se descarrila el Tren

Autoridades mexicanas informaron al menos 13 personas murieron luego de que un convoy del Tren Interoceánico, que transportaba a unas 250 personas, se descarrilara el domingo en el estado de Oaxaca.

La Secretaria de la Marina informó que de las personas a bordo del tren, que se descarriló cerca de la ciudad de Nizanda, 139 estaban fuera de peligro, mientras que 98 resultaron heridas.

En el tren viajaban nueve tripulantes y 241 pasajeros.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para conocer las causas de lo sucedido, dijo la fiscal general Ernestina Godoy Ramos.

México ha buscado desarrollar un corredor ampliando puertos, ferrocarriles e infraestructura industrial con el objetivo de crear una ruta que pueda competir con el Canal de Panamá.

El servicio de trenes es parte también de un impulso más amplio de la llamada ''Cuarta Transformación'' para expandir el transporte de pasajeros y carga en el sur de México y estimular el desarrollo económico en la región.

-Con información de Reuters.