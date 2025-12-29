Publicidad

Miguel Torruco se incorporará a la Secretaría de Seguridad en enero

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Miguel Torruco será subsecretario de Prevención en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
lun 29 diciembre 2025 02:14 PM
La presidenta explicó que Torruco Garza se encargará de actividades de promoción del deporte y la cultura. Foto de archivo. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Miguel Torruco Garza será subsecretario de Prevención en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia encabezada por Omar García Harfuch.

Esto luego de que el puesto quedara vacío tras la salida de Esthela Damián Peralta, quien asumió la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal el pasado 17 de diciembre.

"De una vez se los digo, va a la subsecretaría de Prevención en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el puesto que dejó Esthela Damián, que estaba de subsecretaria que se encarga de prevención de delito, se incorpora ahí Miguel Torruco, ahora que está de Consejera Jurídica. Lo invité y dijo que sí", confirmó en conferencia de prensa matutina esta mañana.

La presidenta detalló que se va a encargar de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura a partir de enero.

¿Quién es Miguel Torruco?

Miguel Torruco Garza es hijo del exsecretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, y de Gloria Garza de la Garza. Nació en la Ciudad de México el 16 de enero de 1988.

Es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

En 2012 participó como activista en el movimiento estudiantil YoSoy132 y como miembro del movimiento jóvenes y estudiantes con AMLO. Además de que fue asesor digital en la campaña de López Obrador a la Presidencia.

En 2018 fundó el movimiento digital Millennials con el presidente López Obrador, y fungió nuevamente como asesor digital de la campaña presidencial.

Como funcionario, ha sido diputado federal y en la administración de López Obrador fue nombrado comisionado Nacional Honorífico de la Comisión Nacional de Boxeo de México (Conabox).

En 2024, participó por Morena a la alcaldía de Miguel Hidalgo en las elecciones, pero Mauricio Tabe, del PAN, ganó la contienda.

