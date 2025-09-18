Publicidad

México

EU sanciona a "Los Mayos" y liga a diputada de Morena con facción

A la exalcaldesa de Rosarito se le señala de presuntamente colaborar para recaudar pagos de extorsión para líderes de "Los Mayos"; la UIF ya le congeló sus cuentas.
jue 18 septiembre 2025 12:29 PM
Hilda Araceli Brown, expresidenta municipal de Rosarito, es vinculada con la facción del Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó como terrorista a “La Mayiza”, facción del Cártel de Sinaloa, e incluyó a una red de empresas y personas, incluida la diputada federal de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo.

La sanción se da tras la visita del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, a la frontera entre Estados Unidos y México.

“La medida de hoy, tomada en coordinación con nuestros aliados en las fuerzas del orden, demuestra la dedicación del Tesoro a la prioridad del presidente (Donald) Trump de frenar las amenazas transfronterizas”, dijo el subsecretario.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también designó a cinco personas y 15 empresas relacionadas con “Los Mayos”, facción que opera al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, así como al líder de una banda separada afiliada al Cártel de Sinaloa dedicada a la producción de fentanilo.

El Departamento del Tesoro acusó que “Los Mayos” son responsables de la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina. Además, los vincula con secuestros, extorsiones, lavado de dinero y corrupción en el gobierno local.

Justo como parte de esa corrupción, señalan que líderes de “Los Mayos”, Alfonso Arzate García y René Arzate García (René Arzate), conocidos como los hermanos Arzate, lograron vínculos con políticos.

“Los hermanos Arzate también han utilizado la influencia política de (Jesús) González (un empresario) y de otro agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre (Arcega), para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa de Rosarito Hilda Araceli Brown Figueredo”, agrega el comunicado del Departamento del Tesoro.

A Arcega se le señala de tener una relación personal con la diputada Brown, gracias a la cual logró controlar partes del gobierno municipal y nombrar a aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito.

“Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, afirma el Departamento del Tesoro.

UIF bloquea cuentas a diputada

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, empresas y otras personas que fueron designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

“En el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo”, informó la institución que depende de la Secretaría de Hacienda.

Sinaloa Estados

