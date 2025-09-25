Normalistas de Ayotzinapa derriban puerta de Campo Militar 1 y queman camión

El contingente exigió que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue toda la información relacionada con el caso, al considerar que el Ejército mantiene datos clave que no han sido revelados.

La concentración comenzó cerca de las 12:00 horas de este jueves, en donde estudiantes también realizaron pintas a las instalaciones militares.

En el mensaje a representación de los padres de los estudiantes desaparecidos, Epifanio Álvarez, papá del normalista Jorge Álvarez Nava, dijo que la lucha por conocer la verdad seguirá, pese a que varios padres de los estudiantes ya han fallecido.

"Ya muchos de los compañeros y compañeras ya no están con nosotros. Perdieron la batalla en el camino, pero deseamos decir que aquí estamos; lucharemos hasta encontrar a los 43 estudiantes. Lucharemos para encontrar la verdad, buscaremos e invocaremos justicia”, dijo.