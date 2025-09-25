Normalistas de Ayotzinapa derriban puerta de Campo Militar 1 y queman camión

Epifanio Álvarez denunció además la opacidad de las instancias federales y estatales, por lo que exigió la entrega completa de la información relacionada con el caso Ayotzinapa y pidió que se remuevan a quienes obstaculizan la investigación.
“Lucharemos hasta que las destituciones del ámbito federal y estatal hagan la entrega de toda la información del caso”, enfatizó, reclamando responsabilidades tanto de quienes dieron órdenes como de aquellos que ejecutaron los hechos que calificaron de “de lesa humanidad” cometidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La protesta se enmarca en las movilizaciones que los padres y organizaciones sociales llevan a cabo en la capital del país durante los últimos días, a propósito del próximo aniversario número 11 de la desaparición de los estudiantes.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni lesionadas durante los enfrentamientos, mientras que el área afectada por el incendio se encuentra resguardada por personal militar y de protección civil, quien trabaja en mitigar el incendio del camión que estudiantes normalistas tomaron para incendiarlo.