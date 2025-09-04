Publicidad

presidencia

Padres de los 43 salieron decepcionados de reunión con Sheinbaum, dice representante

Isidoro Aguilar, representante de los padres de los 43 estudiantes, explicó que se dio un voto de confianza, pero ello debe traducirse en avances en la investigación.
jue 04 septiembre 2025 05:30 PM
Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron recibidos este jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

De la quinta reunión que sostuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa salieron decepcionados porque, a 11 años de la desaparición de sus hijos, no hay avances.

Isidoro Aguilar, representante de los padres de los 43 tras la renuncia de Vidulfo Rosales, aseguró que no se tienen nuevos datos sustanciales en torno a la investigación de lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Los padres que acá nos acompañan se van un poquito tristes, un poco decepcionados, que, a 11 años ya de cumplir estos lamentables hechos de la desaparición de los 43 estudiantes, pues no tenemos avances sustanciales que nos puedan indicar o ir acercándonos para saber qué pasó la noche del 26 o que nos puedan indicar por lo menos el paradero de los 43 estudiantes″, afirmó.

Este 4 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Isidro Burgos, quienes esperaban avances sobre la investigación, luego de que en la pasada reunión realizada el 29 de julio se les aseguraró que se les presentarían nuevas líneas de investigación.

“Nosotros vemos un retorno a la verdad histórica, todas las detenciones realizadas nos confirman que estamos regresando y esa información se volvió a presentar sobre todo con el nuevo fiscal y ella (la presidenta Sheibaum) dice que es incorrecta esa información y que ella nos va a presentar las nuevas líneas de investigación el 4 de septiembre”, aseguró Vidulfo Rosales, exabogado de los padres.

Al término de la reunión, Aguilar señaló que no hubo avances en ninguna línea de investigación, por lo que consideró que el gobierno queda a deber.

“No hay avances, eso es lo que estábamos esperando también con los padres y madres, de que por lo menos nos dieran ahorita un avance significativo con esta línea que tiene que ver con la línea de telefonía celular, a partir del nuevo equipo de trabajo científico que se conformó, entonces, pues quedó mucho a deber hoy el gobierno”, añadió.

Comentó que los padres dieron un voto de confianza a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien mostró voluntad para continuar con las investigaciones.

“Los padres han manifestado que se le ha dado un voto de confianza a la presidenta porque ha mostrado voluntad de avanzar en las investigaciones del caso Ayotzinapa, pero también los padres han reiterado decir que hay voluntad, pero esa voluntad tiene que traducirse en hechos reales y que las investigaciones puedan avanzar para dar con el paradero de los 43 estudiantes”, aseguró.

En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, como parte de las investigaciones, se están realizando análisis a llamadas y trabajo científico.

“Se están realizando investigaciones de análisis que, desde nuestra perspectiva y desde la propia perspectiva del fiscal, no se habían realizado a profundidad durante todos estos años como, por ejemplo, el análisis de las llamadas telefónicas durante esos días o posteriores. Entonces, se está haciendo un trabajo científico relacionado con eso”, explicó este jueves.

