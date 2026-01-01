No todo será el Mundial, los verdaderos partidos se jugarán en la agenda política de 2026

Este 2026 estará marcado por una serie de eventos que podrían cambiar el México que conocemos hasta ahora en cuanto a política, empleo laborales, justicia y economía.
Durante el año, que inicia este jueves, se discutirán la reforma que modifica la forma de organizar las elecciones y la tan anhelada enmienda para que la jornada laboral sea de seis horas diarias. Además, la figura de prisión preventiva estará en el centro de los debates en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Todo mientras el país sigue con intervenciones intensas para erradicar el brote de sarampión en los primeros meses y la población espera a que se cumpla la promesa de acceso a la salud en cualquier hospital.
A mitad del año se realizará el Mundial de Futbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, países que también revisarán su tratado de libre comercio tras mantener relaciones tensas en 2025 por las continuas amenazas y la imposición de aranceles de Donald Trump.
Está por verse cómo se desarrolla la relación bilateral de Estados Unidos con México, que arranca tensa este año por el agua de las presas internacionales que comparten.
A la par de las discusiones políticas, 2026 será también un año marcado por la inauguración, continuidad y licitación de grandes obras públicas federales y de la Ciudad de México. Entre ellas destacan los proyectos ferroviarios, carreteros y de movilidad urbana que el gobierno de México y el de la Ciudad de México han calendarizado para este año.
Durante todo el periodo se llevarán a cabo licitaciones y obras de los 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros proyectados por Claudia Sheinbaum, aunque no hay fechas definidas de aperturas.
Por ahora esperamos esto para la agenda de la política mexicana en 2026, año que despedirá al primer cuarto del Siglo XXI.
Enero
Reforma electoral en puerta
En el primer mes del año, la agenda arranca con la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, en la que se prevé la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y la reducción de legisladores por representación proporcional, conocidos como “pluris”.
La presidenta ha dicho que la propuesta que elabora la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, será entregada a “mediados de enero” con el fin de que sea analizada de inmediato en el Congreso.
Prisión preventiva, a debate
En enero también, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomará sus sesiones. Aunque aún no hay fecha para discutir la prisión preventiva oficiosa, se prevé que se haga en los primeros meses del año.
La nueva Corte tendrá dos opciones: acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que ordenó desaparecer esta figura por ser violatoria a las garantías individuales, o seguir la tendencia del partido en el poder que, lejos de eliminarla, extendió los delitos que la ameritan.
Desde hace tres años la Suprema Corte tiene en sus manos los expedientes, pero el asunto se analizará hasta este 2026.
Salud Universal
La inscripción de la población al Sistema Universal de Salud arrancará en enero. Se trata de un registro nacional que dará a cada persona una credencial para que, a partir de 2027, pueda recibir atención médica sin trabas en cualquier sistema de salud público, tanto del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar.
El arranque de las obras
También en enero se desarrollará la licitación más relevante del año en materia ferroviaria: la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) programaron para el 13 de enero de 2026 la recepción de propuestas para el contrato de diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas ferroviarios de los trenes de pasajeros México–Querétaro y Querétaro–Irapuato. Este proceso marca el arranque formal de la fase técnica de los nuevos corredores de trenes de pasajeros impulsados por el Gobierno de México.
De igual manera, durante la segunda semana de enero está previsto el inicio de trabajos asociados al tramo III del tren Querétaro–Irapuato, una vez emitidos los fallos de licitación correspondientes.
Además, el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” tiene programado iniciar operaciones en enero de 2026 con sus estaciones completas entre Zinacantepec, Toluca, Santa Fe, Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio, lo que permitirá conectar el Estado de México con la Ciudad de México en un tiempo estimado de 40 minutos.
Esta ampliación incluye la apertura al servicio comercial de las estaciones de Vasco de Quiroga y Observatorio, completando así las siete estaciones del corredor ferroviario para transporte de pasajeros.
Febrero
40 horas
El Congreso de la Unión comenzará el análisis de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Aunque esta propuesta se presentó en diciembre de 2025 al Senado, se analizará iniciando el periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero.
Su debate traerá desacuerdos porque los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) han criticado que la iniciativa no obliga a otorgar dos días de descanso semanales.
Previamente, Sheinbaum pactó con los empresarios del país que la disminución de la jornada sea progresiva: a partir de 2027 se reducirá dos horas por año hasta el 2030, cuando se establezca en las 40 horas.
Acuerdo de agua
México se comprometió a enviar a Estados Unidos 249 millones de metros cúbicos de agua de los 1,000 que le adeuda, de acuerdo con el Tratado de Aguas, a más tardar el 31 de enero. Así que será en febrero cuando se confirme si esto se logró y si tendrá un impacto en los agricultores del norte del país.
Ellos piden priorizar la temporada de riego para no quedarse sin agua y afectar los cultivos. Pero, si México incumple, tendrá que enfrentar otra batalla contra Trump, que ya amenazó con imponer nuevos aranceles si no se envía el agua.
Marzo
Sarampión
Si no se controla en los primeros meses de 2026, México cumplirá en marzo más de 12 meses con el brote de sarampión y podría perder la certificación de país libre de sarampión de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El tiempo corre mientras las autoridades refuerzan la vacunación con la aplicación de millones de dosis.
Tren AIFA
A finales de marzo se espera que inicie operaciones el tren de pasajeros Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Además de conectar el aeropuerto con la Ciudad de México en 43 minutos, este tren podría mejorar la movilidad de los habitantes del Estado de México.
Abril
Regresa tianguis turístico a Acapulco
Después de los huracanes Otis y John, que provocaron afectaciones económicas y materiales en Acapulco, Guerrero, el Tianguis Turístico regresa al estado que lo vio nacer.
Esto será del 27 al 30 de abril para celebrar su 50 edición, la cual tendrá como fin la recuperación turística y económica del puerto y del país.
Mayo
Pacto Global
El Encuentro Pacto Global México 2026 se realizará los días 6 y 7 de este mes en la Ciudad de México. Este evento es organizado por la Red México del Pacto Global de la ONU y reúne a líderes gubernamentales y empresariales para impulsar el desarrollo sostenible y la Agenda 2030.
Obras en la CDMX
En materia de movilidad urbana en la Ciudad de México, para mayo de 2026 se prevé que continúe la construcción de las nuevas líneas del Cablebús Tlalpan–Ciudad Universitaria (Línea 4), Magdalena Contreras–Mixcoac (Línea 5) y Milpa Alta–Tláhuac (Línea 6), con obras activas y procesos de supervisión, servicios y obra pública asociados a estos sistemas en varias etapas de ejecución.
También en la capital del país se prevé la culminación de la ciclovía Gran Tenochtitlán en Tlalpan, de acuerdo con el calendario de proyectos de la Secretaría de Obras y Servicios.
Junio
Mundial de Futbol
El evento más esperado del año arrancará el 11 de junio. La Copa Mundial 2026 será la edición más grande con 104 partidos y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.
La ceremonia inaugural será en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca. Construido para ser la sede principal del Mundial de Futbol de 1970, se convertirá en el único recinto del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas.
El primer partido que se disputará será entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, a las 13:00 horas.
En México se realizarán 13 encuentros en las tres principales capitales del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Mientras en Estados Unidos se llevarán a cabo 78 partidos, y en Canadá, que por primera vez es anfitrión del Mundial, 13. La final será el 18 de julio.
Julio
Revisión del TMEC
El 1 de julio está prevista la primera revisión del T-MEC. Esta fecha es determinante, ya que los tres países que integran el acuerdo decidirán si renuevan el tratado por otros 16 años o eligen un nuevo esquema de revisiones hasta 2036.
La think tank México ¿Cómo Vamos? señaló que la decisión que tomen estos países impactará en los mercados laborales, la economía y el bienestar de la región durante las próximas décadas, por lo que un resultado favorable será clave para asegurar y ampliar los beneficios que el tratado ofrece.
Conclusión del Tren Interoceánico
A mediados de este año, alrededor de julio, se planea la conclusión del corredor integral del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, principalmente de las estaciones y patios de maniobra de las rutas FA y K.
Agosto
Nuevas clases, nuevo modelo educativo
El ciclo escolar 2026-2027 inicia a finales de este mes. Será un momento clave para revisar si los cambios al modelo de bachillerato han dado resultados positivos a un año de su implementación y si el gobierno ha logrado abrir nuevos espacios en universidades y preparatorias.
Inicia el proceso electoral de 2027 con la preparación de las elecciones. El próximo año se elegirán 500 diputados federales, 17 gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos.
También se elegirán a más de 800 jueces de Distrito y magistrados de Circuito, pues en 2025 solo se renovó a una parte del Poder Judicial Federal.
La elección intermedia de 2027 será de importancia: o se consolida Morena o avanza la oposición. Si el partido no gana la mayoría en la Cámara de Diputados, eso impedirá que las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum sigan siendo aprobadas sin mayor dificultad.
Octubre
Segundo año de gobierno
El primer día de octubre Sheinbaum cumple dos años como presidenta de México, aunque su Segundo Informe de Gobierno se entrega en septiembre.
Será momento de evaluar los avances en el cumplimiento de sus promesas y, sobre todo, la estrategia de Seguridad de Omar García Harfuch, que en el primer año de gobierno disminuyó los homicidios y endureció las acciones contra la extorsión, pero que no ha podido frenar la desaparición de personas y el reclutamiento de los grupos criminales.
Noviembre
Presupuesto
A más tardar el 15 de noviembre se debe aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. Esta fecha es clave porque, además de asignar recursos a sectores prioritarios, pondrá sobre la mesa las tendencias de las finanzas públicas, muy apretadas desde hace años por el pago de pensiones y el gasto en programas sociales. A pesar de ello, el gobierno niega implementar una reforma fiscal.
Diciembre
Prueba Pisa
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentará los resultados de su prueba Pisa 2025, que evalúa las habilidades de los estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias. En la última edición, México estuvo entre los países con los puntajes más bajos.
Esta evaluación internacional es la única que actualmente se aplica en el país, debido a la desaparición de organismos que se encargaban de medir el desempeño de los estudiantes. Sus resultados permitirán observar si el país mejoró en la calidad de la enseñanza.