No todo será el Mundial, los verdaderos partidos se jugarán en la agenda política de 2026

Todo mientras el país sigue con intervenciones intensas para erradicar el brote de sarampión en los primeros meses y la población espera a que se cumpla la promesa de acceso a la salud en cualquier hospital.

A mitad del año se realizará el Mundial de Futbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, países que también revisarán su tratado de libre comercio tras mantener relaciones tensas en 2025 por las continuas amenazas y la imposición de aranceles de Donald Trump.

Está por verse cómo se desarrolla la relación bilateral de Estados Unidos con México, que arranca tensa este año por el agua de las presas internacionales que comparten.

A la par de las discusiones políticas, 2026 será también un año marcado por la inauguración, continuidad y licitación de grandes obras públicas federales y de la Ciudad de México. Entre ellas destacan los proyectos ferroviarios, carreteros y de movilidad urbana que el gobierno de México y el de la Ciudad de México han calendarizado para este año.

Durante todo el periodo se llevarán a cabo licitaciones y obras de los 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros proyectados por Claudia Sheinbaum, aunque no hay fechas definidas de aperturas.

Claudia Sheinbaum presentó las rutas de tres de sus ocho rutas de trenes de pasajeros. (Mario Jasso)

Por ahora esperamos esto para la agenda de la política mexicana en 2026, año que despedirá al primer cuarto del Siglo XXI.

Enero

Reforma electoral en puerta

En el primer mes del año, la agenda arranca con la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, en la que se prevé la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y la reducción de legisladores por representación proporcional, conocidos como “pluris”.

La presidenta ha dicho que la propuesta que elabora la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, será entregada a “mediados de enero” con el fin de que sea analizada de inmediato en el Congreso.

Prisión preventiva, a debate

En enero también, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomará sus sesiones. Aunque aún no hay fecha para discutir la prisión preventiva oficiosa, se prevé que se haga en los primeros meses del año.

La nueva Corte tendrá dos opciones: acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que ordenó desaparecer esta figura por ser violatoria a las garantías individuales, o seguir la tendencia del partido en el poder que, lejos de eliminarla, extendió los delitos que la ameritan.

Desde hace tres años la Suprema Corte tiene en sus manos los expedientes, pero el asunto se analizará hasta este 2026.

Salud Universal

La inscripción de la población al Sistema Universal de Salud arrancará en enero. Se trata de un registro nacional que dará a cada persona una credencial para que, a partir de 2027, pueda recibir atención médica sin trabas en cualquier sistema de salud público, tanto del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar.

El arranque de las obras

También en enero se desarrollará la licitación más relevante del año en materia ferroviaria: la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) programaron para el 13 de enero de 2026 la recepción de propuestas para el contrato de diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas ferroviarios de los trenes de pasajeros México–Querétaro y Querétaro–Irapuato. Este proceso marca el arranque formal de la fase técnica de los nuevos corredores de trenes de pasajeros impulsados por el Gobierno de México.

De igual manera, durante la segunda semana de enero está previsto el inicio de trabajos asociados al tramo III del tren Querétaro–Irapuato, una vez emitidos los fallos de licitación correspondientes.

El Tren Insurgente se seguirá ampliando en los próximos meses. (Foto: Presidencia)

Además, el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” tiene programado iniciar operaciones en enero de 2026 con sus estaciones completas entre Zinacantepec, Toluca, Santa Fe, Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio, lo que permitirá conectar el Estado de México con la Ciudad de México en un tiempo estimado de 40 minutos.

Esta ampliación incluye la apertura al servicio comercial de las estaciones de Vasco de Quiroga y Observatorio, completando así las siete estaciones del corredor ferroviario para transporte de pasajeros.

Febrero

40 horas

El Congreso de la Unión comenzará el análisis de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Aunque esta propuesta se presentó en diciembre de 2025 al Senado, se analizará iniciando el periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero.

Su debate traerá desacuerdos porque los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) han criticado que la iniciativa no obliga a otorgar dos días de descanso semanales.

Previamente, Sheinbaum pactó con los empresarios del país que la disminución de la jornada sea progresiva: a partir de 2027 se reducirá dos horas por año hasta el 2030, cuando se establezca en las 40 horas.

Acuerdo de agua

México se comprometió a enviar a Estados Unidos 249 millones de metros cúbicos de agua de los 1,000 que le adeuda, de acuerdo con el Tratado de Aguas, a más tardar el 31 de enero. Así que será en febrero cuando se confirme si esto se logró y si tendrá un impacto en los agricultores del norte del país.

Ellos piden priorizar la temporada de riego para no quedarse sin agua y afectar los cultivos. Pero, si México incumple, tendrá que enfrentar otra batalla contra Trump, que ya amenazó con imponer nuevos aranceles si no se envía el agua.