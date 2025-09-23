Publicidad

México

Naasón Joaquín García se declara no culpable de tráfico sexual en EU

El líder de la “La Luz del Mundo” se declaró no culpable de delitos como tráfico y explotación sexual de menores en una corte de Nueva York.
mar 23 septiembre 2025 12:54 PM
Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, se declara no culpable de tráfico sexual en EU
Naasón Joaquín García durante la audiencia de este martes, donde se declaró no culpable.

Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, se declaró este martes no culpable de delitos relacionados con tráfico y explotación sexual de menores, durante una audiencia en una corte federal de Nueva York.

Tras la audiencia, el Ministerio de Comunicación Social de La Luz del Mundo emitió un comunicado en el que calificó de “infundados, mentirosos y calumniosos” los cargos presentados en contra de su líder.

“Estamos indignados por los cargos infundados, mentirosos y calumniosos presentados contra el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García”, expresó la organización en el comunicado emitido luego de que se presentó ante la Corte para la lectura de los cargos en su contra, que incluyen tráfico sexual de menores, extorsión, conspiración y crimen organizado.

La próxima audiencia se programó para el 15 de diciembre, en la misma corte federal.

Naasón Joaquín García enfrenta nuevas acusaciones por parte de una corte en Nueva York por tráfico sexual, además de los procesos ya abiertos en su contra por crimen organizado y explotación infantil.

Según la oficina de Jay Clayton, fiscal federal de Manhattan, traficó durante décadas con mujeres y niñas con fines sexuales, produjo pornografía infantil y destruyó pruebas relacionadas con sus delitos.

Este martes, la Luz del Mundo informó que el llamado “apóstol de Jesucristo” se declaró no culpable, al tiempo que denunció lo que considera un uso indebido de la ley en contra de los familiares de García.

“Denunciamos el injusto encarcelamiento de la hermana Eva García de Joaquín, así como del hermano Joram Nús. Consideramos que la presentación de cargos demuestra claramente que la fiscalía es capaz de torcer la ley perjudicando a los familiares del apóstol de Jesucristo para coaccionarlo”, señaló.

El caso contra Joaquín García, quien ya enfrenta antecedentes judiciales en Estados Unidos, continuará en el tribunal neoyorquino, donde se determinarán las siguientes etapas del proceso.

El líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, con sede en Guadalajara, fue puesto bajo custodia federal en California, donde cumple una condena de 16 años y ocho meses de prisión tras declararse culpable en 2022 de cargos a nivel estatal por abusar sexualmente de tres niñas.

