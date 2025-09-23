Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, se declara no culpable de tráfico sexual en EU

“Estamos indignados por los cargos infundados, mentirosos y calumniosos presentados contra el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García”, expresó la organización en el comunicado emitido luego de que se presentó ante la Corte para la lectura de los cargos en su contra, que incluyen tráfico sexual de menores, extorsión, conspiración y crimen organizado.

La próxima audiencia se programó para el 15 de diciembre, en la misma corte federal.

Naasón Joaquín García enfrenta nuevas acusaciones por parte de una corte en Nueva York por tráfico sexual, además de los procesos ya abiertos en su contra por crimen organizado y explotación infantil.

Según la oficina de Jay Clayton, fiscal federal de Manhattan, traficó durante décadas con mujeres y niñas con fines sexuales, produjo pornografía infantil y destruyó pruebas relacionadas con sus delitos.

Este martes, la Luz del Mundo informó que el llamado “apóstol de Jesucristo” se declaró no culpable, al tiempo que denunció lo que considera un uso indebido de la ley en contra de los familiares de García.

“Denunciamos el injusto encarcelamiento de la hermana Eva García de Joaquín, así como del hermano Joram Nús. Consideramos que la presentación de cargos demuestra claramente que la fiscalía es capaz de torcer la ley perjudicando a los familiares del apóstol de Jesucristo para coaccionarlo”, señaló.