Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, es acusado en EU de tráfico sexual

Según la oficina de Jay Clayton, fiscal federal de Manhattan, Naasón Joaquín García, de 56 años, traficó durante décadas con mujeres y niñas con fines sexuales, produjo pornografía infantil y destruyó pruebas relacionadas con sus delitos.

Este miércoles, la Fiscalía de Manhattan notificó al autodenominado “apóstol” de La Luz del Mundo que se presentaron nuevos cargos en su contra, los cuales pueden agravar su situación legal en Estados Unidos.

Actualmente, Joaquín García enfrenta seis cargos, entre ellos conspiración para delinquir y tráfico sexual y puede ser condenado a cadena perpetua. También fueron acusados cinco presuntos cómplices, incluida su madre.

“Explotaron la fe de sus seguidores para aprovecharse de ellos”, señaló el fiscal federal Jay Clayton en un comunicado.

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, con sede en Guadalajara, fue puesto bajo custodia federal en California, donde cumple una condena de 16 años y ocho meses de prisión tras declararse culpable en 2022 de cargos a nivel estatal por abusar sexualmente de tres niñas.

Hasta el momento, ni la defensa de Naason Joaquín ni La Luz del Mundo emitieron pronunciamientos al respecto de las nuevas acusaciones en contra del líder religioso por parte de la fiscalía de Manhattan.